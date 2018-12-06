В подвале школы в Тверской области больше десяти лет лежали тысячи отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп. Опасные отходы убрали только в конце ноября - после разразившегося скандала.

Уже около двух недель самая обсуждаемая тема в поселке Эммаусс под Тверью - люминесцентные лампы в подвале местной школы. В конце ноября на улицах поселка вдруг появились тревожные объявления, распечатанные на принтере на листках формата А4, гласившие, что в школе хранится огромное количество люминесцентных ламп, в том числе разбитых и выделяющих пары ртути в окружающую среду. Всем, кто прочитает листовку, ее автор предлагал звонить по указанным тут же телефонам - губернатору, в областной департамент образования, ГУ МЧС, Рособрнадзор и прокуратуру.

В результате в школу выехали специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области, а также лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии, которые действительно обнаружили в подвале означенные лампы, хранившиеся без соблюдения норм и правил, прописанных для отходов первого класса опасности.

- Такие отходы должны храниться в герметичных помещениях в ящиках или коробках и утилизироваться специализированной организацией. В школе правила хранения не соблюдались, - сообщила выезжавшая на место ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Сорокина.

Только после огласки администрация района выделила деньги, а спецорганизация вывезла и утилизировала лампы

К счастью, лабораторно-инструментальные исследования воздуха подвала на содержание паров ртути показали, что предельно допустимая концентрация не превышена и угрозы жизни и здоровью нет. Тем не менее дальше события развивались на редкость стремительно, и уже через пару дней школьный подвал от ртутных ламп был полностью очищен: администрация Калининского района выделила деньги, а специализированная организация все вывезла и утилизировала.

Но вот четкого ответа на вопрос, почему это не было сделано раньше, услышать пока не удалось.

Заместитель начальника управления образования Калининского района Светлана Пучкова пояснила, что в райадминистрации узнали о залежах ламп только накануне нынешнего отопительного сезона, когда коммунальщики спустились в подвал для проверки вентилей.

- До нашего сведения не доводилась полная информация о количестве лежащих там ламп, - уточнила Светлана Пучкова. - Если бы мы об этом знали, конечно, деньги на утилизацию были бы найдены раньше.

Директор школы Алла Рыбинцева, которая могла бы пролить свет на произошедшее, оказалась в отпуске, а другие педагоги говорить на эту тему не согласились. Однако в одной из соцсетей в интернете можно найти видеозапись встречи администрации школы с родителями, прошедшей после вывоза отходов из подвала. На ней директор, занимающая свою должность больше десяти лет, объясняет, что отработанные лампы остались от прежних руководителей школы. И об опасном хламе она узнала тоже совсем недавно, когда из подвала были вынесены загораживавшие лампы старые парты. За вывоз ртутьсодержащих отходов специализированной организации заплатили 78 тысяч рублей. Если учесть, что утилизация одной лампы стоила десять рублей, получается, что в школе больше десятка лет лежало… 7800 потенциально опасных предметов.

Комментарий

Елена Сорокина, ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Тверской области:

- При осмотре помещений школы выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства в сфере обращения с отходами. По данному факту региональное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ. Проводятся процессуальные действия по привлечению виновных лиц к ответственности.

Тем временем

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами воронежского образовательного учреждения "Горожанский казачий кадетский корпус", где один из учеников избил другого. По предварительным данным, в октябре 2018 года 13-летний воспитанник кадетского корпуса записал на видео избиение своего сверстника. Позже эта запись оказалась в распоряжении СМИ. В ходе проверки выяснилось, что этот же подросток ранее, в мае 2018 года, избил другого мальчика. Однако еще тогда должностные лица учреждения не приняли никаких мер и скрыли данный факт.