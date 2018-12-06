В Смоленске пройдут Твардовские чтения

В Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени Александра Твардовского пройдут XIV ежегодные Твардовские чтения, участники которых обсудят образ Твардовского в мемуарах Солженицына.

Четырнадцатые Твардовские чтения, посвященные изучению и популяризации творческого наследия поэта Александра Твардовского, пройдут в Смоленске 20 декабря.

Как сообщает администрация региона, участниками мероприятия станут писатели, критики, преподаватели и студенты из Смоленской, Московской, Кемеровской областей и зарубежных стран.

- Среди ключевых тем докладов в нынешнем году - "Образ женщины-матери в поэме Твардовского "Дом у дороги", "Родимый край Твардовского. К 30-летию открытия музея-усадьбы "Хутор Загорье", "Образ А.Т.Твардовского в мемуарах А.И.Солженицына" и другие, - говорится в сообщении.

В течение 16 лет Твардовский возглавлял журнал "Новый мир", где в 1961 году была опубликована повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" - первое произведение будущего Нобелевского лауреата, вышедшее в СССР.

По итогам чтений будет опубликован сборник научных статей.