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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кто открыл вентиль?

Владимирец чудом выжил после взрыва бытового газа в квартире
Текст: Ольга Волгина (Владимирская область)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7738 (275)
Жителя двухэтажного кирпичного дома поселка Барсово Киржачского района выбросило из квартиры взрывной волной через окно - это спасло ему жизнь.
Фото: МЧС РФ по Владимирской области 16-квартирный дом серьезно пострадал от взрыва, жителям предоставлено временное жилье. Фото: МЧС РФ по Владимирской области
16-квартирный дом серьезно пострадал от взрыва, жителям предоставлено временное жилье. Фото: МЧС РФ по Владимирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

По данным регионального следственного управления СКР, около 15 часов 28 ноября в квартире на втором этаже двухэтажного кирпичного дома № 77 в закрытом военном городке поселка Барсово Киржачского района Владимирской области взорвался газ. При обрушении здания под завалами погибла 83-летняя пенсионерка, находившаяся неподалеку от эпицентра взрыва. Ее сын с ожогами и соседка с травмами, полученными при обрушении, попали в больницу. Угрозы их жизни нет.

Фото: МЧС России по Владимирской области
При взрыве в доме под Владимиром погибла женщина

16-квартирный дом серьезно пострадал: взрывная волна разрушила окна, часть второго этажа и кровлю. Причиной ЧП, предположительно, стала неисправность газового оборудования.

- По предварительным данным, взрыв произошел в квартире № 15. Со слов 62-летнего жителя этой квартиры, днем он зашел домой, свет и какие-либо приборы, в том числе газовые, не включал, его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. Когда произошел хлопок, его выбросило наружу через окно, - сообщила представитель следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.

В течении пяти дней до трагедии газ в доме отсутствовал, его подачу возобновили накануне ЧП

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

На место происшествия выехали представители МЧС, администрации региона и сотрудники военной прокуратуры Владимирского гарнизона.

По данным жителей, многоквартирный дом не был подключен к централизованному газоснабжению. Здание имело собственный газгольдер и газовое хранилище.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
СК: Взрыв в смоленской многоэтажке был намеренным

Жители поселка рассказали следователям, что в течение пяти дней, предшествовавших трагедии, газ в доме отсутствовал. Его подачу возобновили без предупреждения буквально накануне ЧП.

В СК заявили, что намерены дать оценку действиям должностных лиц организации, которая обслуживала дом и допустила длительное отсутствие газа. Отдельно выяснят, почему специалисты возобновили подачу голубого топлива потребителям без проведения поквартирного обхода.

После ЧП жителям пострадавшего дома предоставили временное жилье в свободном жилом фонде в том же военном городке в 11 километрах от Киржача. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

Кстати

В последние годы в регионах ЦФО участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. В ноябре 2016-го газовое ЧП в Иванове унесло жизни шести человек, среди которых была четырехлетняя девочка. В октябре 2017 года два человека пострадали из-за взрыва 50-литрового баллона со сжиженным газом в многоквартирном двухэтажном жилом доме в городе Кинешме Ивановской области. В конце ноября этого года еще два человека получили ожоги I и II степени во время взрыва бытового газа в городе Железногорске Курской области. Шестого ноября в поселке Пригорское Смоленской области прогремел взрыв в девятиэтажном доме. В результате происшествия пострадали четыре человека, 52 жильца были эвакуированы, один подъезд стал полностью непригоден для жилья. Чтобы предупредить взрывы газа в домах, власти внесли изменения в действующее законодательство, которое предписывает проводить проверки газового оборудования не реже одного раза в год.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Взрывы газа в домах
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