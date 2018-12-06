В последний месяц года, когда родители школьников покупают билеты на новогодние представления, мы публикуем монолог человека, который посвятил детскому театру жизнь. Петер Риндеркнехт - актер, режиссер, счастливый папа и дедушка - создал в Цюрихе "Театр для взрослеющих", в котором сам и играет. Часто - в одиночку, оставаясь лицом к лицу с взыскательным зрителем.

В Воронеже, на фестивале "Маршак", швейцарец показал моноспектакль "Незначительные вещи" - о том, из каких мелочей складывается наша судьба, как легко смести ее, словно веником, и собрать заново - пусть даже из сора, никому больше не нужного.

А "РГ" узнала, что думает Петер о "маленьком искусстве для маленьких людей". Послушаем, не перебивая.

"Зачем тут странный дядька?"

- Перед поездкой в Воронеж я выступал в Швейцарии для семи зрителей. В буквальном смысле: в зале сидела женщина - организатор показа, трое ее детей, которых некуда было деть, и пожилая пара с внуком - эти просто ошиблись этажом. А тут у вас такая публика собралась, куча народу. И многие дети говорят по-английски! Поначалу им еще требовался перевод, а потом как-то втянулись. Меня это вдохновило, тем более что английский и для меня не родной. Здесь чувствовалось, что для детей мой театр был несколько необычным. В основном же играют большие труппы, до 20 человек на сцене, а тут вдруг один дядька, да еще какой-то странный. Не особенно он милый с виду, не педагог, не кукольник… Но потом мы начинаем налаживать контакт, и самый чудесный момент наступает, когда ребята осознают, что действие имеет какое-то отношение к ним самим. Я же не просто представляю им что-то - мы как будто сочиняем спектакль вместе, проводим час в общении.

У нас в Швейцарии театр немного по-другому устроен. Пожалуй, 95 процентов спектаклей для детей ставят независимые группы, а не репертуарные театры. Такие проекты воплощает около 170 компаний и творческих альянсов, и только у трех, наверное, есть свои стационарные помещения. А чаще всего мы играем спектакли прямо в школах или социальных центрах.

На родине мне было бы тяжело прожить этим ремеслом, поэтому 70 процентов выступлений я провожу за рубежом (благо говорю на нескольких языках). У меня своя ниша - назовем это театром для взрослеющих, - и охватить все жанры и форматы я не пытаюсь. Например, принципиально не работаю с детьми до шести лет (хотя их, конечно, ведут на мои спектакли, несмотря на ограничение 6+). Причина простая - я приглашаю публику к разговору, а для этого ей нужно иметь уже какое-никакое мышление. Глядя на малышей в зале, я всегда думаю, что они тут делают, зачем им театр - искусственная, "вторая" реальность? Ведь в их возрасте столько всего интересного и в "первой" реальности! Почему они не гладят кошку, не гуляют в лесу? Где вообще родители, бабушки и дедушки, которые должны с этими крохами общаться вместо меня?..

"Мы признаем необходимыми для детей такие вещи, как пища или комфорт, но им нужна и пища для ума, для души..."

Нет, конечно же, я не против спектаклей 0+, так же как и всего остального - больших театров для юного зрителя, трупп с участием детей (которых иногда используют не по назначению, превращают в этаких полувзрослых), детских мюзиклов… Просто я в таких проектах не участвую.

Что считать качеством

Все 35 лет, что я занимаюсь детским театром, он постоянно сталкивается с теми или иными проблемами. Например, сейчас в Швейцарии тоже сокращают расходы бюджета на социальную сферу и культуру. Многие организаторы, с которыми я сотрудничал, испытывают нехватку средств, и поэтому им не нужны эксперименты. Им надо гарантированно заполнить зал на 500 детей - и чтобы все зрители были счастливы. Но качественный уровень представления сразу падает - прямо пропорционально вместимости зала.

В Цюрихе есть хороший закон - каждый ребенок имеет возможность раз в год попасть в театр за счет бюджета. Как минимум. Но на какие постановки их поведут? На такое вот массовое шоу. Ведь если у зрителя один-единственный спектакль в году, то он должен быть высшего класса! Проблема касается не только театра, а общества вообще. Все упирается в вопрос: как мы относимся к детям. Они умнее нас. А мы их все от чего-то оберегаем и предлагаем, как в ресторане, полпорции за полцены.

Кто выбирает, на какой спектакль идти? Родители и учителя, которые приводят класс. Разве я делаю театр для родителей и учителей? Нет. Но я вынужден учитывать их вкусы, чтобы привлечь свою публику. А чего хотят взрослые? Чтобы все "блестело": тра-ла-ла, песни, пляски, юмор, хеппи-энд. Но нам надо серьезно относиться и к себе как к артистам, и к детям как к адресатам нашей работы. Я видел великолепные спектакли, где в зале, кроме меня, почти никого больше не было, - и совершенно идиотские постановки, где все пляшут, поют, веселятся, а зрителей целая толпа. Но вы же понимаете, что толпа - это не единственный показатель качества?..

Экзотика против "спагетти"

В немецком есть хорошее слово nötig - нужный, необходимый, полезный. Вот в нем заключено мое представление о том, как надо делать театр. Театр должен быть n?tig в том смысле, что он противостоит убожеству и страданию. Я пожилой человек, у меня нет времени на ерунду, необязательные какие-то дела. Я хочу делать полезный театр, который может решить какую-то проблему, что-то в жизни зрителя повернуть и изменить. Вы знаете, что написано в Конвенции ЮНЕСКО о правах ребенка? Что у детей есть право на доступ к искусству. Так что это не просто блажь какая-то!

Мы признаем необходимыми для детей многие вещи - например, пищу или комфортную среду обитания. Но им нужна и пища для ума, для души. Какой она должна быть? Знаете, в Швейцарии дети любят спагетти, и если вы хотите им потрафить - лучше идти в итальянское заведение. Итальянцы еще ж такие чадолюбивые, разрешают хоть на голове стоять. Спагетти, кока-кола, беготня - все счастливы. И таким может быть спектакль для детей: простая веселая история, яркие декорации, актеры играют с публикой…

Но я хочу, чтобы он был абсолютно другой. Спектакль должен быть немного экзотичным. Вот как если бы вы взяли детей с собой на прогулку вечером и повели в китайский ресторан. Может, они сначала и не захотят, - ну и пожалуйста. Но я бы все-таки уговорил их - чтобы вместе увидеть нечто незнакомое, неожиданное. В китайском ресторане свои правила, они созданы, чтобы защищать атмосферу праздника. Там никто не бегает по залу, там особенная еда. Можете мне потом сказать, что вам не понравилось, но сначала попробуйте! То есть театр должен предлагать что-то особенное, а не просто то, что захотят сами зрители. Мне кажется, мы - взрослые - за это в ответе. А то ж дети только шоколад и чипсы будут лопать с утра до ночи. (Я и сам это люблю!)

Надо ставить вопрос о том, что милые постановки для детей - где сплошное тра-ла-ла - не такие уж безобидные. Хорошие актеры зачастую и не идут в такие спектакли, не хотят портить репутацию и карьеру. А представьте, если бы для детей играли, наоборот, лучшие артисты! Раз уж эта "подрастающая" аудитория настолько важна для общества - мы должны о ней заботиться.

Дословно

- Почему искусство для детей всегда обязано быть простым? Я не согласен. В оттенках чувств, в вопросах надежды и любви, в способности переживать потерю чего-то - во всех этих важных вещах они соображают не меньше нашего, между прочим. Жизнь ребенка - это же не абсолютный рай. Когда малыш рисует, он же изображает не только какие-то добрые и светлые вещи. И если в его картине мира уже есть и радость, и грусть, то театр должен это отражать.

Если все люди от мала до велика боятся одиночества, боятся потерять того, кого любят, - тогда я не понимаю, почему ненормально говорить об этом со сцены с детьми. Почему я должен менять свой голос и поведение, чтобы говорить с детьми, сюсюкать - мол, это маленькие существа, вот с ними и надо так… "по-маленькому".

Я хочу сказать "нет" маленькому искусству для маленьких людей! Полпорции за полцены - для детей такое возможно, но только не в театре!

Тем временем

Международный театральный фестиваль "Свидания на Театральной" собрал в Рязани коллективы из четырех стран. Свои постановки представили творческие группы Москвы, Перми, Пскова, Уфы, а также Италии, Беларуси и Казахстана. В состав жюри вошли известные театральные критики, историки театра, журналисты. Лучшим спектаклем форума признали постановку театра из Уфы "Мнимый больной".