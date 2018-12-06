Жителей Подмосковья будут предупреждать о приезде неотложки

Установить в местах массового скопления людей терминалы с кнопками экстренного вызова планируют в следующем году в Подмосковье. "Хотим запустить такой пилотный проект, чтобы граждане могли связываться с операторами Системы -112 не только по телефону, но и через терминалы", - рассказал журналистам начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

Функционал Системы -112 в Подмосковье все время расширяется. Теперь это уже не просто единый телефонный номер, по которому можно вызвать "скорую помощь", пожарных, полицию или МЧС. В прошлом году в систему добавили геопозиционирование, и теперь звонившему нет нужды описывать опознавательные знаки той улицы, трассы или лесной чащи, где он попал в беду, - оператор, принимающий вызов, видит это автоматически. В этом году мобильное приложение системы пополнилось разделом "Связанные контакты". Он позволяет "пристегнуть" к своему телефонному номеру контакты детей или пожилых родителей - и наблюдать за их перемещением. В приложении, например, можно проложить простой и безопасный путь от дома до школы, и если ребенок свернет с этого пути, родительский телефон просигналит: маршрут нарушен! Аналогичная функция есть в любых умных часах, но часы ведь сначала нужно купить. А мобильное приложение Системы -112 бесплатно скачивается на любой смартфон в три секунды.

Ежедневно операторы подмосковной Системы -112 принимают более 21 тысячи вызовов. Более 70 процентов из них приходится на "скорую помощь". Так вот, каждый пользователь мобильного приложения может указать в нем свою группу крови, хронические болезни или лекарства, на которые есть аллергия. При вызове "скорой" все эти сведения автоматически отобразятся у оператора, и ему не придется тратить драгоценные минуты на дополнительные вопросы. К слову, среди операторов есть лингвисты, способные принимать вызовы на английском, французском, немецком и итальянском языках, сурдопереводчики для людей с нарушениями слуха и речи, а также психологи, которым под силу распознать абонента, находящегося в суицидальном состоянии, и "подержать" его на трубке до приезда специалистов.

Более 70 процентов всех обращений в систему 112 приходится на вызовы "скорой помощи"

И еще одно новшество появится в Системе -112 Подмосковья в следующем году. При каждом обращении в "скорую помощь" звонивший будет получать смс-сообщение с указанием времени вызова и того временного промежутка, в течение которого бригада сможет прибыть по вызову. "В этом месяце мы начнем тестировать новый сервис, а в следующем году запустим смс-оповещение", - пообещал Сергей Самолевский.