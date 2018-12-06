Экипажи морских судов проголосовали на выборах главы Приморья

Экипажи первых 54 судов досрочно проголосовали на выборах губернатора Приморья. Об этом сообщила сегодня ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря, но досрочное голосование уже началось на судах в море. При этом продолжается формирование судовых избирательных участков на других морских транспортах. Девятого декабря начнется досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах самого северного района края - Красноармейского.

По словам Натальи Камаевой, к 13-15 декабря в крае на повторных выборах губернатора региона будут работать более 1,5 тысячи избирательных участков: 1311 стационарных, более 200 судовых и более 30 в местах временного пребывания, в том числе на территории воинских частей и в больницах.

В выборах принимают участие пять кандидатов Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец Олег Кожемяко, Игорь Степаненко из "Патриотов России", Алексей Тимченко ("Партия Роста") и первая женщина, баллотирующаяся в губернаторы края Роза Чемерис ("За женщин России").