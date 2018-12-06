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06.12.2018 04:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эсминец США прошел в относительной близости от берегов Владивостока

Текст: Анна Бондаренко

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, на берегах которого находятся главная база Тихоокеанского флота России и город Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как отмечается, боевой корабль "проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

Кроме того, официальный представитель ВМС США заявила, что Москва, якобы, претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, Вашингтон претензии России на водные территории не признает.

Справка "РГ"

Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. Пункты базирования находятся в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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