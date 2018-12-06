Дорожный просвет
ВКАД, который соединил бы район Эгершельда с островом Русский и предоставил дублирующий выезд из города, - давняя мечта владивостокцев. Впервые о проекте предметно заговорили в 2013 году, затем был подготовлен расчет экономической эффективности строительства. Разработчик предложил проложить магистраль как по прибрежной полосе Амурского залива, так и по его акватории, построив низководный мост и тоннели.
В сентябре 2015 года идею обсуждали на Восточном экономическом форуме. Им заинтересовались компании из КНР, Республики Корея, Японии и других стран. Как сообщили в администрации города, разработку технико-экономического обоснования проекта ВКАД профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством Республики Корея, а подготовила компания "Юшин Инжиниринг". В декабре 2016 года она представила свой проект, основанный на принципах ГЧП. Корейцы рассчитали, что сооружение 22,6 километра ВКАДа, частью которого станет мост, можно начать в 2018-м и вводить объекты поэтапно - до 2029 года. Общая стоимость строительства оценивалась в 1,2 миллиарда долларов. Проезд планировалось сделать платным. В январе 2018-го стало известно, что проектом заинтересовалась китайская строительная корпорация "Гуанда", заявившая, что готова в него инвестировать.
О необходимости ВКАДа и планах его строительства в феврале 2018-го информировали помощника президента РФ Игоря Левитина. Тот согласился, что проект интересный, и дал поручение рассмотреть возможность его реализации в формате государственно-частного партнерства.
Дело, как водится, в деньгах, которые предстоит найти и частным инвесторам, и государству. Получит ли идея строительства трассы продолжение или останется вечным предметом вяловатого обсуждения экспертов и горожан, покажет время.
Опыт соседей
Между тем на условиях ГЧП вот уже год строится объездная дорога "Обход Хабаровска" стоимостью 40 миллиардов рублей. Концессионное соглашение по этому проекту было подписано в декабре 2016 года между правительством Хабаровского края и Региональной концессионной компанией. Выделение части средств - около 18,5 миллиарда рублей - предусмотрено из федерального бюджета через систему "Платон". Почти пять миллиардов уже поступили. Сдать четырехполосную магистраль в эксплуатацию планируют в октябре 2020-го.
- Изначально был понятен механизм задействования в проекте частного инвестора, но без поддержки федерального бюджета реализовать его было невозможно, - говорит первый заместитель руководителя КГКУ "Краевой центр развития государственно-частного партнерства" Данил Григорьев.
Платная дорога должна разгрузить Хабаровск, освободив его от транзитного транспорта, и связать три федеральные трассы А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток". Пока речь идет о стоимости проезда в шесть рублей за километр.
Островной синдром
Осенью 2018 года кабмин утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Одним из его проектов стал переход с материка (Хабаровский край) на Сахалин - еще одна мечта дальневосточников. Однако, как подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, объект хоть и присутствует в плане, деньги на него пока не предусмотрены. Как говорится в документе, строительство планируется при дополнительных ассигнованиях, а также при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников.
Переход должен обеспечить железнодорожное сообщение с островом, прежде всего, грузовые перевозки - до 37 миллионов тонн в год, 30 миллионов из которых составит уголь. Предварительная стоимость проекта оценивается в 540 миллиардов рублей.
Решения о том, каким будет переход на Сахалин - мостовым или тоннельным, еще нет. Но маршрут ясен уже сейчас - 585 километров железнодорожной линии пройдут по территории Хабаровского края и Сахалинской области через населенные пункты Ягодный, Лазарев, Погиби, Циммермановка, Де-Кастри и Ныш.
Мост через Лену: десятая серия
Недавно глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в декабре на научно-техническом совете Росавтодора будет представлен проект моста через реку Лену. Один из пользователей интернета съязвил по этому поводу: "Мост через Лену - сезон восьмой, серия десятая".
Многострадальный проект где только не представляли. В Якутию не единожды привозили китайских, японских и еще каких-то специалистов, водили их на экскурсию к месту будущей стройки. В 2013 году даже провели конкурс по выбору концессионеров, которые должны были вот-вот начать строительство. Но моста как не было, так и нет. Потому что на него нет денег. И чем дальше, тем больше их нет. Пять лет назад на стройку требовалось менее 60 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Николаева, нужно около 80 миллиардов.
Республика такими свободными средствами не располагает. А федеральному центру нужны веские доказательства экономической целесообразности проекта. Слова якутских чиновников о том, что мост позволит увеличить грузоперевозки в три раза за счет создания крупного логистического центра (в один узел будут завязаны расположенные на разных берегах реки железная дорога, три федеральных автотрассы, аэропорт и речной порт), в Москве выслушивают, но не более того. Потому что грузоперевозки в Якутии имеют одну особенность. На левый берег Лены, где расположен Якутск, везут все, что необходимо для жизни. А вот в обратном направлении транспортировать особо нечего, разве что металлолом и макулатуру. Гигантские объемы стратегического сырья, добываемого на левобережье, через реку переправляют без всяких мостов по трубам. Это нефть и газ.
Если говорить только об экономике, грузах, объемах, наверное, проект имеет сомнительную целесообразность. Но кроме чьих-то прибылей и убытков есть люди, которые каждую весну и осень оказываются на положении островитян. Да и убытки из-за отсутствия моста тоже случаются.
С конца ноября на противоположном от Якутска берегу Лены ждет открытия ледового зимника дальнобойщик, который привез в город оборудование для детской площадки. Машина сломалась в пути, и Игорь опоздал на последний паром с ледокольной проводкой (переправа грузовика на нем стоит 120 тысяч рублей). А ледовая дорога через реку для автомобилей массой 20 тонн будет открыта только в январе.
Эта история стала известна благодаря тому, что замерзавший на трассе дальнобойщик подал сигнал "SOS". Его выручили, приютили местные жители.
- Но дальше-то как быть? Ждать еще месяц, пока окрепнет лед? - недоумевает Игорь.
Возможно, "серия десятая" истории моста через Лену станет заключительной. По словам Айсена Николаева, к проекту вновь стали проявлять интерес крупнейшие российские и иностранные компании.