На днях у Приморья появился шанс значительно улучшить транспортную инф­раструктуру. Деньги планирует выделять государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", заключившая соглашение с администрацией края. Власти не скрывают: здесь ждут поддержки в строительстве Владивостокской кольцевой автодороги. Действительно, самые большие чаяния регионов обычно связаны с развитием транспортной сети. Что из больших планов реализуется, а что и почему остается мечтами, выяснили корреспонденты "РГ".

Якутяне знают, где и зачем нужно строить железнодорожный мост. Но уже много лет объект остается только на бумаге. Фото: Пресс-служба правительства Якутии

Дорожный просвет

ВКАД, который соединил бы район Эгершельда с островом Русский и предоставил дублирующий выезд из города, - давняя мечта владивостокцев. Впервые о проекте предметно заговорили в 2013 году, затем был подготовлен расчет экономической эффективности строительства. Разработчик предложил проложить магистраль как по прибрежной полосе Амурского залива, так и по его акватории, построив низководный мост и тоннели.

В сентябре 2015 года идею обсуждали на Восточном экономическом форуме. Им заинтересовались компании из КНР, Республики Корея, Японии и других стран. Как сообщили в администрации города, разработку технико-экономического обоснования проекта ВКАД профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством Рес­публики Корея, а подготовила компания "Юшин Инжиниринг". В декабре 2016 года она представила свой проект, основанный на принципах ГЧП. Корейцы рассчитали, что сооружение 22,6 километра ВКАДа, частью которого станет мост, можно начать в 2018-м и вводить объекты поэтапно - до 2029 года. Общая стоимость строительства оценивалась в 1,2 миллиарда долларов. Проезд планировалось сделать платным. В январе 2018-го стало известно, что проектом заинтересовалась китайская строительная корпорация "Гуанда", заявившая, что готова в него инвестировать.

О необходимости ВКАДа и планах его строительства в феврале 2018-го информировали помощника президента РФ Игоря Левитина. Тот согласился, что проект интересный, и дал поручение рассмотреть возможность его реализации в формате государственно-частного партнерства.

Дело, как водится, в деньгах, которые предстоит найти и частным инвесторам, и государству. Получит ли идея строительства трассы продолжение или останется вечным предметом вяловатого обсуждения экспертов и горожан, покажет время.

Опыт соседей

Между тем на условиях ГЧП вот уже год строится объездная дорога "Обход Хабаровска" стоимостью 40 миллиардов рублей. Концессионное соглашение по этому проекту было подписано в декабре 2016 года между правительством Хабаровского края и Региональной концессионной компанией. Выделение части средств - около 18,5 миллиарда рублей - предусмотрено из федерального бюджета через систему "Платон". Почти пять миллиардов уже поступили. Сдать четырехполосную магистраль в эксплуатацию планируют в октябре 2020-го.

Едва ли не единственный удачный пример строительства на условиях ГЧП - дорога "Обход Хабаровска"

- Изначально был понятен механизм задействования в проекте частного инвестора, но без поддержки федерального бюджета реализовать его было невозможно, - говорит первый заместитель руководителя КГКУ "Краевой центр развития государственно-частного партнерства" Данил Григорьев.

Платная дорога должна разгрузить Хабаровск, освободив его от транзитного транспорта, и связать три федеральные трассы А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток". Пока речь идет о стоимости проезда в шесть рублей за километр.

Островной синдром

Осенью 2018 года кабмин утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Одним из его проектов стал переход с материка (Хабаровский край) на Сахалин - еще одна мечта дальневосточников. Однако, как подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, объект хоть и присутствует в плане, деньги на него пока не предусмотрены. Как говорится в документе, строительство планируется при дополнительных ассигнованиях, а также при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников.

Переход должен обеспечить железнодорожное сообщение с островом, прежде всего, грузовые перевозки - до 37 миллионов тонн в год, 30 миллионов из которых составит уголь. Предварительная стоимость проекта оценивается в 540 миллиардов рублей.

Решения о том, каким будет переход на Сахалин - мостовым или тоннельным, еще нет. Но маршрут ясен уже сейчас - 585 километров железнодорожной линии пройдут по территории Хабаровского края и Сахалинской области через населенные пункты Ягодный, Лазарев, Погиби, Циммермановка, Де-Кастри и Ныш.

Мост через Лену: десятая серия

Недавно глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в декабре на научно-техническом совете Росавтодора будет представлен проект моста через реку Лену. Один из пользователей интернета съязвил по этому поводу: "Мост через Лену - сезон восьмой, серия десятая".

Многострадальный проект где только не представляли. В Якутию не единожды привозили китайских, японских и еще каких-то специалистов, водили их на экскурсию к месту будущей стройки. В 2013 году даже провели конкурс по выбору концессионеров, которые должны были вот-вот начать строительство. Но моста как не было, так и нет. Потому что на него нет денег. И чем дальше, тем больше их нет. Пять лет назад на стройку требовалось менее 60 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Николаева, нужно около 80 миллиардов.

Пять лет назад на мост через Лену требовалось менее 60 миллиардов рублей. Сейчас - около 80

Республика такими свободными средствами не располагает. А федеральному центру нужны веские доказательства экономической целесообразности проекта. Слова якутских чиновников о том, что мост позволит увеличить грузоперевозки в три раза за счет создания крупного логистического центра (в один узел будут завязаны расположенные на разных берегах реки железная дорога, три федеральных автотрассы, аэропорт и речной порт), в Москве выслушивают, но не более того. Потому что грузоперевозки в Якутии имеют одну особенность. На левый берег Лены, где расположен Якутск, везут все, что необходимо для жизни. А вот в обратном направлении транспортировать особо нечего, разве что металлолом и макулатуру. Гигантские объемы стратегического сырья, добываемого на левобережье, через реку переправляют без всяких мостов по трубам. Это нефть и газ.

Если говорить только об экономике, грузах, объемах, наверное, проект имеет сомнительную целесообразность. Но кроме чьих-то прибылей и убытков есть люди, которые каждую весну и осень оказываются на положении островитян. Да и убытки из-за отсутствия моста тоже случаются.

С конца ноября на противоположном от Якутска берегу Лены ждет открытия ледового зимника дальнобойщик, который привез в город оборудование для детской площадки. Машина сломалась в пути, и Игорь опоздал на последний паром с ледокольной проводкой (переправа грузовика на нем стоит 120 тысяч рублей). А ледовая дорога через реку для автомобилей массой 20 тонн будет открыта только в январе.

Эта история стала известна благодаря тому, что замерзавший на трассе дальнобойщик подал сигнал "SOS". Его выручили, приютили местные жители.

- Но дальше-то как быть? Ждать еще месяц, пока окрепнет лед? - недоумевает Игорь.

Возможно, "серия десятая" истории моста через Лену станет заключительной. По словам Айсена Николаева, к проекту вновь стали проявлять интерес крупнейшие российские и иностранные компании.