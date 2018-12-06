Минфин России разработал проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно ему уже в 2020 году предприниматели станут перечислять в бюджет новый - экологический - налог, который заменит природоохранные платежи.

Основной аргумент в пользу отказа от взносов за негативное воздействие на окружающую среду - их плохая собираемость. Так, в 2013 году сумма этих сборов в России составила 30 миллиардов рублей, в 2017-м - 14,7, а по итогам 2018-го ожидается около 11,6 миллиарда.

Но стоит обратить внимание на то, что уменьшение объема природоохранных платежей - прежде всего результат экологической политики промышленных предприятий. Компании реализуют масштабные инвестиционные программы, направленные на модернизацию имеющихся и создание принципиально новых производственных мощностей, позволяющих значительно сократить уровень негативного воздействия на окружающую среду. Существенное влияние на размер платы природопользователей оказывает и работа хозяйствующих субъектов в строгом соответствии с нормами. установленными природоохранной разрешительной документацией, что позволяет избегать применения повышающих коэффициентов.

По предположению минфина, с процедурной точки зрения сбор денег станет проще по сравнению с существующей схемой. Но на самом деле - сложнее. Сегодня в цепочке всего два звена: плательщик (предприятие) и администратор (Росприроднадзор), который передает деньги в казначейство, откуда их распределяют по субъектам РФ и органам местного самоуправления. Теперь же появится третье звено - налоговый орган, при этом Росприроднадзор тоже будет задействован: ему предстоит проверять объемы воздействия и подтверждать обоснованность расчетов платежей.

Но самое главное - разрушается основной базовый принцип природоохранного законодательства: "Загрязнитель платит". Перевод таких перечислений в статус налога исказит целеполагание, ведь налог платят все. Безальтернативный фискальный платеж лишит предприятие законодательно предусмотренной возможности самостоятельно отвечать за негативное воздействие. Суммы платежей для крупного бизнеса небольшие, однако это был реальный стимул, который в итоге привел к сокращению перечислений.

Замена природоохранных платежей на экологический налог может разрушить основной базовый принцип природоохранного законодательства: "Загрязнитель платит"

Теперь же позиция предприятий может стать примерно такой: "Мы заплатили налоги и не должны больше ничего". Это замедлит или вообще прекратит модернизацию производств и скажется на темпах сокращения воздействия на экосистему.

Что мы видим сейчас в приморском городе Находке, где стивидоры занимаются перегрузкой угля? Компании, стремясь сократить негативное воздействие на окружающую среду, закупают дополнительные средства защиты от угольной пыли, ведут мониторинг загрязнений, но делают это исключительно под давлением властей и общественности. Их платежи слишком незначительны для предприятий этой отрасли. А они должны быть ощутимыми для компаний и заставлять их работать над модернизацией производства.

Сегодня природоохранные сборы распределяются между региональными и местными бюджетами, а как будет минфин поступать с экологическим налогом, неизвестно. Возможно, деньги растворятся в госказне. Учитывая все это, легко прогнозировать, что повышение собираемости средств будет осуществляться за счет фактически единственного доступного инструмента - усиления административного давления. Процедуры применения понижающих коэффициентов (вычетов) и зачета природоохранных мероприятий в счет перечисления экологического налога будут усложнены. Неуплата последнего повлечет за собой развитие практики уголовного преследования предпринимателей, что существенно ухудшит правовое положение хозяйствующих субъектов, приведет к снижению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отечественной экономики.

Наш комитет РСПП видит риск таких новаций в усугублении сложившейся экологической ситуации и считает, что проблема требует широкого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и прежде всего с бизнесом.

Кстати



По инициативе администрации Приморского края стивидоры Находки разработали планы природоохранных мероприятий на 2017-2020 годы по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды, обозначив конкретные сроки реализации мероприятий. Кроме того, в Находке планируется создать экологический фонд, в который стивидорные компании будут отчислять по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля. Куда направить эти деньги - решат сами жители.



Средства могут быть использованы, например, на озеленение территории, строительство детских и спортивных площадок, организацию усиленного питания в школах. Одновременно с этим угольные терминалы Находки в ближайшее время пройдут обязательную экологическую экспертизу. Недавно побывавший во Владивостоке министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что проблему загрязнения Находки угольной пылью должны в первую очередь решать стивидорные компании. Если они этого не сделают, то лишатся возможности работать в порту.