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06.12.2018 21:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горбуша без посредников

Рыбу по сниженной цене теперь будут продавать во всем Приморье
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В Приморье заработал оптово-распределительный центр, в котором предприниматели смогут покупать рыбу по сниженной цене и потом реализовывать ее в своих магазинах.

Эта мера стала продолжением программы "Приморская рыба", заработавшей в регионе 2 ноября. После этого власти смогли договориться с рыбодобывающими предприятиями и торговыми сетями Владивостока, чтобы те работали напрямую, минуя посредников. Обязательным условием стало то, чтобы на ценнике указывалась цена производителя и цена реализации - чтобы покупатели точно знали, сколько "накручивает" магазин.

Купить по сниженной стоимости можно горбушу - за 110 рублей, навагу - за 45, сельдь - за 49, минтай, камбалу, кальмар - за 75, 95 и 130 рублей соответственно. Подешевели и рыбные консервы из скумбрии и сардины. Снижение стоимости на разные виды составило от 15 до 30 процентов. Перечень продукции может быть расширен сезонными видами рыб.

Фото: Мария Тимачева
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Сейчас к программе присоединились более 50 предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут продавать "социальную" рыбу почти в 130 торговых точках в 17 муниципалитетах края.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, объемы поставок рыбы зависят от потребностей торговых сетей: "Каждая сеть посчитала свои возможности по реализации. Сколько закажут, столько наши предприятия и поставят. Для наших крупных компаний это не проблема".

Мартынов напоминает, что рыбаки давно предлагают начать и другой проект - по поставке рыбы в бюджетные организации. По расчетам ассоциации, объем в целом по России может составлять 800 тысяч тонн.

Спрос на "Приморскую рыбу" в магазинах, конечно, не ажиотажный, но значительный.

"Пришел за селедкой, а ее нет, только ценник висит. Говорят, будет послезавтра", - рассказал корреспонденту "РГ" покупатель одного из супермаркетов.

"То, что администрация края организует рыбаков, розничные сети, холодильники - это очень важно. Мы внимательно присматриваемся к этому эксперименту, приветствуем его и будем поддерживать"

"Быстро разбирают, особенно горбушу и селедку. Кальмар берут и консервы", - подтверждает его слова сотрудница торгового зала, добавляя, что социальный продукт пришелся по вкусу разным покупателям.

"Старики волнуются, что программа долго не просуществует, а кто помоложе, те порой возмущаются, что другая рыба остается непомерно дорогой. А я согласна. Вот, например, палтус стоит почти 750 рублей, куда это годится?"

Как считает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, опыт реализации проекта в Приморье, а также схема взаимодействия его участников могут оказаться полезными и для других регионов: "Российский вылов рыбы уже превышает пять миллионов тонн. Только население постоянно задает вопрос: а где же эта рыба, где качество и доступная цена? То, что администрация края организует рыбаков, розничные сети, холодильники - это очень важно. Мы внимательно присматриваемся к этому эксперименту, приветствуем его и будем поддерживать.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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