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06.12.2018 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дверь скрипучая

СК завел дело на чиновников за гнилое жилье для сирот Дверь скрипучая
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Следственный комитет объявил, что его подразделение в Бурятии возбудило дела по факту незаконных действий чиновников министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики за приемку жилья для сирот.

По версии следствия, чиновники в 2015-2017 годах по результатам проведенных торгов заключили 8 госконтрактов с несколькими индивидуальными предпринимателями на приобретение жилья для сирот. Речь идет о 254 жилых помещениях в селе Сотниково Иволгинского района. Жилье покупалось "для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот".

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Но благое государственное дело за казенный счет извратили до неузнаваемости. Все приобретенное жилье через республиканский ресурсный центр "Семья" передали сиротам по договорам социального найма. Большинство квартир оказалось непригодным для проживания. Так их строили. Следователи зафиксировали плесень везде, где можно, холодные комнаты, гнилые полы, трещины на межквартирных внутренних стенах, мокрые стены , неисправные и гнилые входные двери. Большинство огрехов были видны сразу и невооруженным глазом - судя по всему чиновники принимали жилье зажмурившись. Они подписали все акты приема таких квартир.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете рассказали, что все сироты, получившие непригодные для проживания жилые помещения, будут признаны потерпевшими по уголовному делу с соответствующим объемом процессуальных прав.

А расследование художеств чиновников республиканского министерства продолжается полным ходом.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДФО Бурятия
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