В ЕАО пропал девятилетний ребенок

Полицейские и сотрудники Росгвардии Еврейской автономной области, а также волонтеры из ЕАО и Хабаровского края ищут девятилетнего мальчика, пропавшего в поселке имени Тельмана Смидовичского района.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области, информация об исчезновении ребенка поступила дежурному следователю 6 декабря. Поиски начали немедленно.

Пропавшего ищут в как в самом поселке и его окрестностях, так и в близлежащем Хабаровске.

Специалисты СК начали процессуальную проверку по факту происшествия.