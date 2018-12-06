В Хабаровском крае случился крупный пожар в фермерском хозяйстве

На территории частного фермерского хозяйства в Ванинском районе в помещении коровника для крупного рогатого скота и свиней утром 6 декабря возник пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

"Пламя полностью охватило постройку. Незамедлительно было организовано тушение пожара, поданы стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Борцам с огнем мешал сильный порывистый ветер. Потушить пожар удалось спустя два часа. Было задействовано 20 человек и шесть единиц техники.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находились 45 коров и 100 свиней. Люди не пострадали.

Причины возгорания и виновных в нем установит проверка Государственного пожарного надзора МЧС России.