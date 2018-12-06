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06.12.2018 20:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Внеклассная работа

"АвтоВАЗ" приглашает подростков
Текст: Ольга Дмитренко (Тольятти)
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
"АвтоВАЗ" объявил о наборе на краткосрочные работы подростков в возрасте 15-17 лет. Автопредприятие и Центр занятости населения Тольятти заключили договор, по условиям которого автозавод будет временно трудоустраивать несовершеннолетних. Это делается в том числе с целью профориентации профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Ребята будут работать по 2,5 часа в день и получать зарплату согласно штатному расписанию "АвтоВАЗа". Подростки станут операторами ЭВМ (им доверят сканирование документов), распределителями работ, подсобными рабочими (будут заниматься инвентаризацией документов в архиве,трудиться на складе).

Фото: Виктор Васенин
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В то же время численность сотрудников предприятия неумолимо сокращается. По данным отчетности компании, численность сотрудников предприятия составляла 39 725 человек, а по итогам третьего квартала она снизилась до 36 486 тысяч. Для сравнения, в 2015 году на предприятии работало более 50 тысяч человек. Причем официальных сокращений в этом году завод не проводил. Обычно на предприятии объясняют снижение численности "естественной убылью" - из-за увольнения по собственному желанию, выхода на пенсию и прочих причин.

В то же время квалифицированных специалистов, обладающих нужными знаниями, автопредприятию не хватает. В этом году "АвтоВАЗ" объявил о наборе в свою службу инжиниринга новых сотрудников, в том числе талантливых выпускников вузов. Более того, в учебный план самарского университета в этом году включили дисциплины, необходимые будущим сотрудникам "АвтоВАЗа". Так они смогут стать компетентными специалистами с первых дней в профессии. На сегодня предприятие уже приняло в штат - в сферу конструкций, инжиниринга, технологий - десять выпускников Самарского университета. Всего в планах завода трудоустроить более полутора тысяч молодых специалистов.

Кстати

В ноябре "АвтоВАЗ" показал рекордный результат продаж автомобилей Lada. В ноябре на российском рынке было продано 33 663 автомобилей этой марки. Это лучший результат в 2018 году, и он на 15,4 процента выше, чем в ноябре прошлого года. Самой популярной моделью марки и по итогам прошедшего месяца стала Granta, на втором месте - Vesta.

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