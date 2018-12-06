Экс-глава Удмуртии полностью признал вину в получении взятки

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев полностью признал вину в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Об этом сообщает пресс-служба Cледственного комитета России.

- За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, - говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела по части 6 статьи 290 УК России завершено, материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинения.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года. Позже из-за плохого состояния здоровья его поместили под домашний арест, а в апреле этого года предъявили обвинение в окончательной редакции.