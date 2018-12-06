Инженеры России и Беларуси создали уникальный двигатель

Сейчас российские и белорусские инженеры отрабатывают двигатель на газомоторном топливе, рассказал на "деловом завтраке" в "Российской газете" государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Первый трактор с ним уже проходит испытания, - уточнил он. - Это принципиально новая схема двигателя, в его создании участвуют специалисты Минского тракторного завода и Татарстана на совместном предприятии МТЗ-Татарстан".

Еще один совместный проект уже семь лет работает на Череповецком литейно-механическом заводе в Вологодской области. Здесь по белорусским технологиям выпускают трактор "Беларус". В области формируется высокотехнологичный машиностроительный кластер, где помимо тракторов производятся автопогрузчики, техника для лесозаготовки и другие. И все это - тоже белорусские конструкторские разработки.

Что касается проекта "союзный трактор", как его окрестили журналисты, то он должен предусматривать создание принципиально нового продукта. Но юридически такого термина как "союзный продукт" нет, подчеркнул Рапота. И новый продукт пока не создан.

Полностью интервью с Григорием Рапотой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"