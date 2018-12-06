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06.12.2018 09:50
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Извлечь корень

Как американец решил производить чай из удмуртских одуванчиков
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7738 (275)
Мотоциклы, оружие, пельмени? Чем еще известна Удмуртия среди жителей других регионов России и за рубежом? Оказывается - одуванчиками! Да, да, именно огромные поля с красивыми ярко-желтыми цветами навсегда западают в душу иностранцам, как и произошло в случае с 36-летним американцем Скоттом Уолсоном из Калифорнии.
Фото: Из личного архива Скотта Уолсона Фото: Из личного архива Скотта Уолсона
Фото: Из личного архива Скотта Уолсона

История эта началась еще несколько лет назад: Скотт улетел на отдых в Таиланд, где познакомился и подружился с ижевчанкой - дизайнером удмуртских нарядов Полиной, а спустя некоторое время приехал погостить к ней в Удмуртию. Впечатлило его не только гостеприимство местных жителей и удмуртская культура, но и природа - широкие реки, холмы, а прямо за Ижевском - бескрайние одуванчиковые поля. Тут он и влюбился во второй раз и решил: быть чайному бизнесу. Тем более он в этом деле не новичок - работает в одной из крупных компаний США по производству травяного чая, поэтому хорошо знаком и с экономикой, и с другими особенностями отрасли, а сейчас не нарадуется, как поездка к девушке удачно вылилась в новую идею.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Я знаю, что во многих частях России растут одуванчики, но Удмуртия стала регионом, в котором я впервые побывал, здесь мы и начали работу. Уже даже протестировали одуванчики с нескольких полей, по виду они нам подходят. Думаю, что Удмуртия только выиграет, если на ее территории появится такой бизнес, который в конечном счете направлен на улучшение здоровья людей. Это отличная возможность повысить имидж региона: люди во всем мире могут узнать о республике как о месте с прекрасными полями одуванчиков, могут приехать, посмотреть и заодно познакомиться с культурой, - рассказал "РГ" Скотт Уолсон.

Основным поставщиком корня одуванчика для США являются страны Восточной Европы, однако Скотт считает, что ведущим экспортером вполне может стать и Россия

Выбор пал на Удмуртию еще и потому, что одуванчиковый чай в США любят, однако корни для производства травяных напитков не собирают - там растет другой вид. Основным поставщиком нужного растения являются страны Восточной Европы, однако Скотт считает, что ведущим экспортером вполне может стать и Россия. Особых преград он здесь не видит.

По его словам, если в России одуванчиковый чай - редкость, то в США он сейчас очень популярен, особенно среди тех, кто ведет здоровый образ жизни. Дело в том, что длинный корень растения сам обладает полезными свойствами и впитывает из почвы большое количество минералов.

Фото: Колыбалов Аркадий
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- Все это растворяется в воде и неоценимо в приготовлении чая. Одуванчик горький на вкус, но когда вы его пьете, он проходит через систему пищеварения, стимулирует вашу печень и почки, помогает очистить от токсинов. В этом и заключается его польза. Также в нем высокий уровень инулина (пребиотик, положительно влияющий на микрофлору кишечника. - Прим. ред.), - пояснил молодой человек.

В ближайшее время Скотт откроет в Удмуртии компанию, где в период сбора урожая - с мая по август - будут работать 24 человека. Сейчас у него и коллег уже есть несколько полей в пределах 80 километров от столицы Удмуртии - Ижевска. Именно на них нашли подходящий для производства чая вид одуванчика Taraxacum officinale. По словам Скотта, этот вид обладает хорошими иммунными свойствами, а так как его используют в качестве чая, то и расти он должен в естественных условиях, без применения пестицидов и гербицидов.

Кстати, полный цикл производства чая не ограничится только Удмуртией. Корень одуванчика будут собирать, очищать, нарезать и высушивать в республике. Далее одуванчик отправят во Францию, где его обжарят и придадут свойственный ему вкус с горчинкой, а уже потом на судах отправят в Калифорнию, смешают с другими травами и будут продавать по всему миру. По словам американца, в Удмуртии он присмотрел еще и цикорий, но после исследования корня выяснилось, что по размерам он не сможет конкурировать с французским. Так что пока акцент сделают только на одуванчике. О полях в других регионах тоже будут думать после того, как дела наладятся в Удмуртии.

Фото: Ольга Максимова/РГ
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- В течение следующих нескольких лет мы ограничимся Удмуртией. У нас должна быть возможность собирать, хранить, чистить и обрабатывать первичный продукт. В этом отношении регион имеет хорошее расположение - практически в центре России. Кроме того, здесь есть много полей у частных владельцев, которые могут зарабатывать дополнительные деньги, практически ничего не делая. Это отличная беспроигрышная ситуация для всех, - подытожил бизнесмен.

На вопрос, будет ли Скотт производить из удмуртских одуванчиков какие-то другие продукты помимо чая, к примеру, известное местным жителям варенье, он ответил, что никогда не слышал об этом, но очень заинтересовался.

Мнения

Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук:

- В России производства чая из одуванчиков фактически нет. Его если и делают, то в основном пенсионеры лично для себя и в крайне малых количествах. Также чрезвычайно редок одуванчиковый чай в магазинах, кафе и фитобарах. Он даже в Москве не везде продается. Поэтому емкость рынка крайне невелика, вероятно, не более одной-двух тонн.

Впрочем, в интернете можно встретить объявления о его продаже. Что любопытно, даже китайский Alibaba продвигает его на русском языке, следовательно, спрос в нашей стране все-таки имеется. Россияне традиционно тяготеют к черному чаю, в меньшей степени - к зеленому, хотя он популярен благодаря пропаганде здорового образа жизни и отдыху в странах Азии, и красному чаю. Чтобы одуванчиковый чай стал интересен гражданам нашей страны, необходимо не просто его производить в Удмуртии или еще каком-то регионе России, но и как можно активнее рекламировать, вкладывая в раскрутку серьезные деньги, которые явно не быстро окупятся.

Но попытка не пытка. В Северной Америке и Европейском союзе доля одуванчикового чая в структуре потребления чаев может быть оценена в пределах 5-7 процентов, но она быстро растет, поскольку спрос имеется. Я сам видел в меню обычных кафе в Милане, Дюссельдорфе, Амстердаме, Париже и Руане чай из одуванчиков. При этом степень потребления одуванчикового чая за границей зависит от многих факторов, начиная от количества приверженцев здорового питания и уровня благосостояния населения и заканчивая особенностями традиций в конкретной стране и ее отдельных районах. Скажем, в сельских местностях Франции подобный чай пьют многие жители.

Лена Карин, руководитель проекта по поддержке социальных предпринимателей "Больше, чем покупка":

- Если на Западе я пила чай из одуванчиков еще лет 10 назад, то в России редкие травяные чаи собственного производства только набирают силу. Каждый квартал ко мне в проект приходит письмо с вопросом, как раскрутить новый продукт, и часто люди планируют производить чаи из разных трав. Рынок очень активно развивается и ищет новые рецепты. Чай из одуванчиков встречается крайне редко и больше в кафе, чем в продаже - нужно же ферментировть, купажировать, сохранять вкус.

Сейчас любой вариант нового подхода к старинным рецептам будет востребован, если правильно продумать ассортиментную матрицу и запустить грамотную рекламу. В период засилья однотипных продуктов людям нужна красивая история для импульсной покупки. Мне кажется, сочетание уникальных легенд Удмуртского края и привычного всем с детства цветочка может принести производителю успех.

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