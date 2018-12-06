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06.12.2018 21:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики Оренбуржья будут сотрудничать с клиниками из четырех стран

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Новым технологиям в медицине было посвящено заседание круглого стола, состоявшееся в рамках Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии". Кроме представителей регионального здравоохранения и московских гостей, участниками дискуссии стали медики из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Франции. Итогом встречи стала резолюция о сотрудничестве и внедрении перспективных методов в таких сферах, как педиатрия, хирургия, клиническая психология, генетические исследования.
Фото: Архив "РГ" Фото: Архив "РГ"
Фото: Архив "РГ"

Как отметила глава минздрава Оренбургской области Галина Зольникова, переход на инновационный путь, активное использование в медицинской практике передовых технологий - важнейшия условия эффективного развития здравоохранения.

Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
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- Если будут реализованы эти цели, то уровень российской медицины поднимется на несколько ступеней, - подчеркнула Зольникова. - Это почувствуют наши сограждане, это скажется на качестве их жизни и удовлетворенности медицинской помощью.

Член рабочей группы по разработке федерального закона "О телемедицине", эксперт рабочей группы Минздрава РФ по цифровому здравоохранению Екатерина Кривцова рассказала о технологии применения телемедицины и перспективах развития этого направления, столь важного для повышения доступности медпомощи.

- Сегодня наши коллеги как в Оренбуржье, так и в других регионах России, особенно отдаленных, крайне заинтересованы в решении задач цифрового здравоохранения. Реализация этой цели является приоритетной в развитии национальной программы, - отметила Екатерина Кривцова.

О внедрении малотравматичных хирургических технологий рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ), председатель областного отделения Российского общества хирургов профессор Дмитрий Демин.

Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
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Врачи-педиатры из Беларуси, объединившись с оренбургскими педиатрами-нефрологами, определили планы дальнейшего сотрудничества по развитию персонализированной медицины, технологий ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Оренбургские специалисты поделились практикой использования современных психологических методик. Большой интерес вызвал зарубежный опыт в этой сфере, который представил французский психоаналитик Стефан Золотарефф. Последователь автора метода мотивационного психоанализа Поля Диеля, профессор парижской высшей школы образования проведет практические занятия с оренбургскими коллегами, студентами, ординаторами и аспирантами.
 

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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