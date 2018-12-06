Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Чекмагуш", по сравнению со многими другими объектами АО "Транснефть - Урал", невелика. Но преуменьшить ее важность вряд ли получится: станция обслуживает целых три магистральных нефтепровода, перекачивая нефть, добываемую на месторождениях арлано-чекмагушевской группы в Башкортостане и на Азнакаевском месторождении в Татарстане.

НПС - объект "тихий". Нефть движется по сложной системе технологических трубопроводов, поступает в резервуары и откачивается из них, функционирует котельная, чуть слышно гудят трансформаторы, спокойно работает персонал, который обслуживает разнообразное оборудование. Хотя здесь кипит работа, происходит это практически бесшумно.

Единственное исключение, пожалуй, - это нефтенасосная, где гудят электродвигатели, приводящие в движение магистральные насосы. Но даже их гул на НПС "Чекмагуш" с недавних пор стал тише. Ведь на смену сразу трем электродвигателям, которые выработали свой ресурс, пришли новенькие, самые современные. И если электродвигатель рассматривать как сердце насосного агрегата, то можно сказать, что в насосной магистрального нефтепровода "Калтасы - Уфа-2" пересадили сразу три таких "сердца".

- Новое оборудование гораздо совершеннее, его надежность намного выше, - отмечает главный энергетик Арланского нефтепроводного управления Халил Каримов. - Конструкция не требует принудительной подачи масла для смазки, есть возможность контролировать температуру во многих точках двигателя, то есть предупреждать его перегрев. Конечно, и КПД электродвигателя заметно выше. Следовательно, мы сумеем не только повысить надежность работы оборудования, но и снизить потребление электричества, сохраняя при этом объемы перекачки.

Одно из важных направлений этой работы - обновление парка электродвигателей

Последнее замечание очень важно. Дело в том, что компания "Транснефть" - один из крупнейших потребителей электричества в стране: на ее долю приходится 1,3 процента общего энергопотребления России. Свыше 90 процентов этой электроэнергии расходуется на перекачку нефти и нефтепродуктов: по магистральным трубопроводам общей протяженностью почти 70 тысяч километров компания перекачивает 85 процентов добываемой в России нефти и четверть производимых нефтепродуктов - а это сотни миллионов тонн. В общей сложности на более чем 500 насосных станциях работают свыше 2 500 (!) насосных агрегатов. И если сократить энергопотребление каждого агрегата за счет его модернизации или замены, то сэкономить можно будет миллионы киловатт-часов, а значит - многие миллионы, а то и миллиарды рублей. Такая игра стоит свеч.

- 2018 год в "Транснефти" объявлен Годом энергосбережения, - говорит главный энергетик АО "Транснефть - Урал" Денис Никитин. - Конечно, компания снижала энергопотребление и раньше, и будет эту работу продолжать. Тематический же год подчеркивает важность этой задачи, еще больше стимулирует каждого работника к изысканию резервов энергосбережения. Мы снижаем расход топлива для котельных и горючего для автомобилей, потребление тепла и электричества. Одно из важных направлений этой работы - обновление парка электродвигателей.

Новые электродвигатели на НПС "Чекмагуш", установленные взамен старых, конечно же, не первые и не последние. В 2018 году в нефтенасосных АО "Транснефть - Урал" предполагается установить 24 таких "сердца" - современных, высоконадежных, с увеличенным КПД и межремонтным интервалом. Это позволит предприятию только в текущем году сэкономить 340 тысяч киловатт-часов.

Дополнительный импульс такой модернизации придает важное событие: всего несколько недель назад в Челябинске вступил в строй новый завод компании "Транснефть" - "Русские электрические двигатели". В его цехах начали собирать самые современные электродвигатели, стопроцентно отечественные, но созданные на основе новейших зарубежных технологий. В первую очередь электродвигатели будут использоваться для комплектации новейших отечественных насосов, которые производятся на открытом в декабре 2016 года заводе "Транснефть Нефтяные Насосы", а в перспективе найдут применение на транспорте, в энергетике и целом ряде отраслей промышленности. В числе получателей этого оборудования - АО "Транснефть - Урал": в 2019-2021 годах на объектах предприятия намечено ввести в эксплуатацию более 20 новых электродвигателей.