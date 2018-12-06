Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона законопроект об изменениях в механизме предоставления участков в собственность многодетным семьям для жилищного строительства.

- Действующей редакцией было предусмотрено, что предоставить участок в собственность возможно только в период действия договора аренды на него и в период постройки дома. Оказалось, что далеко не все смогли в таких условиях построить дома, а те, кто не смог, лишались участков и оставались должниками. Министерством имущественных и земельных отношений был разработан законопроект по предоставлению участков многодетным семьям сразу в собственность без необходимости заключения договора аренды, - пояснил суть предлагаемых нововведений Глеб Никитин.

В случае принятия законопроекта земельный участок сможет стать предметом залога в банке, и многодетным семьям будет проще взять кредит на постройку дома.

Сейчас перед властями региона стоит задача до 2021 года обеспечить участками для жилищного строительства все многодетные семьи, поставленные на учет до 1 января 2019-го. Земли хватит всем, уверяют чиновники, в будущем году планируется выделить 1700 участков, это около 40 процентов от стоящих в очереди.

Как уже сообщала "РГ-Неделя" в номере от 29 ноября нынешнего года (статья "Обещанного пять лет ждут"), вроде бы сдвинулась с мертвой точки и другая проблема многодетных семей - газификация их поселков. Правда, речь пока идет о жителях двух деревень Богородского района - Сысоевки и Ушакова. Поэтому никаких гарантий, что новоселы будущих лет сразу получат готовую инфраструктуру, нет.