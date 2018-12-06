Новости

Володин предостерег депутатов от демагогии 11:51
В Чечне в ДТП погибли мать с двухлетним ребенком 11:47
Новый Nissan X-Trail поступил в продажу 11:28
Трейлер: Стив Бушеми в роли уставшего Бога в продолжении "Чудотворцев" 11:19
Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию 11:15
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году 11:07
На АвтоВАЗе могут наладить выпуск ситимобиля Zetta второго поколения 11:07
Минобороны опубликовало уникальные фото с Ялтинской конференции 1945 года 11:05
О чем повествует Атлас героической Брестской крепости 11:05
На Кубани попавшая в ДТП с шестью погибшими "скорая" ехала на вызов 11:03
ЦБ аннулировал лицензии двух банков 11:00
Как Махершала Али выпросил себе роль в "Настоящем детективе" 10:55
Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом "Кинжала" 10:55
ВЦИОМ назвал, к кому россияне чаще всего обращаются за помощью 10:54
Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров 10:49
В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост 10:43
В московскую школу ворвался подросток с ножом 10:42
Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за нетрезвых пассажиров 10:42
На Кубани за рулем попавшего в аварию ВАЗа находился водитель без прав 10:41
В Приангарье ребенок погиб от мороза, пока родители тушили школу 10:31
Опрос: 21 процент свердловчан останутся без новогоднего корпоратива 10:26
В магазине Волгограда обнаружили тело 14-летнего школьника 10:20
В Москве грузовик протаранил автобус, есть пострадавшие 10:18
Названа причина крушения самолета ВВС США 10:15
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сразу в собственность

Многодетным семьям упростят процедуру получения участков под строительство жилья
Текст: Дмитрий Лоськов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7738 (275)
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона законопроект об изменениях в механизме предоставления участков в собственность многодетным семьям для жилищного строительства.
Фото: Николай Нестеренко Фото: Николай Нестеренко
Фото: Николай Нестеренко

- Действующей редакцией было предусмотрено, что предоставить участок в собственность возможно только в период действия договора аренды на него и в период постройки дома. Оказалось, что далеко не все смогли в таких условиях построить дома, а те, кто не смог, лишались участков и оставались должниками. Министерством имущественных и земельных отношений был разработан законопроект по предоставлению участков многодетным семьям сразу в собственность без необходимости заключения договора аренды, - пояснил суть предлагаемых нововведений Глеб Никитин.

Фото: Артем Фалин
Многодетная мама из Нижнего Новгорода взяла в семью детей заключенных

В случае принятия законопроекта земельный участок сможет стать предметом залога в банке, и многодетным семьям будет проще взять кредит на постройку дома.

Сейчас перед властями региона стоит задача до 2021 года обеспечить участками для жилищного строительства все многодетные семьи, поставленные на учет до 1 января 2019-го. Земли хватит всем, уверяют чиновники, в будущем году планируется выделить 1700 участков, это около 40 процентов от стоящих в очереди.

Как уже сообщала "РГ-Неделя" в номере от 29 ноября нынешнего года (статья "Обещанного пять лет ждут"), вроде бы сдвинулась с мертвой точки и другая проблема многодетных семей - газификация их поселков. Правда, речь пока идет о жителях двух деревень Богородского района - Сысоевки и Ушакова. Поэтому никаких гарантий, что новоселы будущих лет сразу получат готовую инфраструктуру, нет.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Выделение земли многодетным семьям
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме
Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"
Сбербанк изменил способы перевода денег на кредитные карты
У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США