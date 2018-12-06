Оренбуржье признали "Регионом добрых дел"

Новости

Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 22:59
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 22:38
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 22:33
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 22:14
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 21:58
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 21:47
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 21:46
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 21:43
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 21:35
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбуржье признали "Регионом добрых дел"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбургская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел".
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области

Церемония вручения наград лучшим волонтерам страны состоялась накануне в ходе закрытия Международного форума добровольцев в Москве. Абсолютным победителем был признан Антон Коротченко из Смоленской области. А награду в номинации "Регион добрых дел" за лучшую региональную практику поддержки волонтерства получила директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина. Ей был вручен сертификат на сумму 8 128 900 рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества.

Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
Молодые оренбуржцы получили президентские гранты на 6,5 млн рублей

Кроме того, два представителя региона стали призерами Всероссийского конкурса "Доброволец России". Гайчанин Александр Богомолов занял второе место в номинации "Помощь детям", представив проект "Муниципальный образовательный форум активистов ученических и студенческих самоуправлений Гайского городского округа "Время действовать".

В номинации "Вокруг меня" второе место было присуждено Марии Суховей из Красногвардейского района. Ее проект по гражданско-патриотическому воспитанию также заслужил высокую оценку.

Авторы лучших инициатив получили путевки во Всероссийские детские центры.

Справка "РГ"

Волонтерский корпус Оренбуржья насчитывает 40 тысяч человек. Помощь добровольцев получили 250 тысяч жителей области.
 

Общество Образование Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков