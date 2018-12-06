Оренбуржье признали "Регионом добрых дел"

Оренбургская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел".

Церемония вручения наград лучшим волонтерам страны состоялась накануне в ходе закрытия Международного форума добровольцев в Москве. Абсолютным победителем был признан Антон Коротченко из Смоленской области. А награду в номинации "Регион добрых дел" за лучшую региональную практику поддержки волонтерства получила директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина. Ей был вручен сертификат на сумму 8 128 900 рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества.

Кроме того, два представителя региона стали призерами Всероссийского конкурса "Доброволец России". Гайчанин Александр Богомолов занял второе место в номинации "Помощь детям", представив проект "Муниципальный образовательный форум активистов ученических и студенческих самоуправлений Гайского городского округа "Время действовать".

В номинации "Вокруг меня" второе место было присуждено Марии Суховей из Красногвардейского района. Ее проект по гражданско-патриотическому воспитанию также заслужил высокую оценку.

Авторы лучших инициатив получили путевки во Всероссийские детские центры.

Справка "РГ"

Волонтерский корпус Оренбуржья насчитывает 40 тысяч человек. Помощь добровольцев получили 250 тысяч жителей области.

