Жалобы на медицинское обслуживание в Башкортостане занимают одно из первых мест среди обращений населения к власти. Где-то не хватает врачей, где-то проблемы с лекарственным обеспечением, где-то просто нет доступа к медобслуживанию из-за банального отсутствия ФАПа. Этот комплекс проблем возник не одномоментно, но решать их необходимо уже сейчас. Как это будет сделано, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров.

Рафаэль Галиевич, жители республики, особенно те, кто живет в сельской местности, жалуются на нехватку врачей. Почему выпускники нашего медицинского университета не доезжают до райцентров?

Рафаэль Яппаров: Это, действительно, острая проблема. Обеспеченность врачами в регионе составляет 35 специалистов на 10 тысяч населения, что несколько ниже, чем в среднем по ПФО и России.

Выпускники медуниверситета зачастую остаются работать в Уфе или в других крупных городах и не хотят возвращаться на село, так как там меньше возможностей для карьерного роста, хуже условия проживания и досуга.

Электронная запись не является обязательной для всех пациентов. Предварительно записываться нужно только тем, кто идет на плановый осмотр

Наскоком эту проблему не решить. Для медицинских работников надо создавать социальные условия, чтобы они не оставались в городах.

Определенную роль в закреплении кадров играет федеральная программа "Земский доктор". В этом году в ее рамках мы привлекли сто врачей. При этом желающих было больше. Но у программы есть определенные ограничения. Чтобы стать участником, надо трудоустроиться в текущем году, на данного специалиста должна поступить заявка от медицинского учреждения. Кстати, те, кто поступил в медицинский университет по целевому направлению, в эту программу не попадают. Напомню, что она федеральная, республика участвует в ней на условиях софинансирования. Но на последнем "Здравчасе", который провел врио главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров, было решено в следующем году дополнительно выделить из республиканского бюджета 50 миллионов рублей для привлечения на село еще 50 докторов.

Но самым значимым резервом пополнения дефицита специалистов на селе являются целевики. С 1 января 2019 года появится механизм, который позволит привлечь выпускников медицинского вуза в конкретные медицинские учреждения. Прошедший целевое обучение специалист должен отработать там не менее трех лет в соответствии с полученной квалификацией. Если же он в течение месяца после окончания вуза не трудоустроится на оговоренную должность, то должен будет вернуть не только сумму, которую на него затратила больница в виде стипендий и соцвыплат, но и выплатить значительный штраф за неисполнение условий договора.

Всего в медуниверситете обучается 4005 студентов из районов рес­публики. Из этого числа 727 завершают обучение в 2019 году. 208 из них - целевики.

Какая роль в этом процессе отводится муниципальным властям? Ведь в первую очередь они заинтересованы в том, чтобы на территории их города или района было качественное медицинское обслуживание?

Рафаэль Яппаров: Безусловно, кадровый вопрос можно решить только в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов. Конечно, с 2015 года медицинские организации были переданы с муниципального уровня на республиканский, однако они остались на их территории, в них лечатся местные жители. Поэтому главам администраций необходимо озаботиться предоставлением жилья молодым специалистам, мест в детских садах, другими социальными вопросами. Поверьте, это в их силах.

Наверное, и у главврачей районных и городских поликлиник есть какие-то рычаги?

Рафаэль Яппаров: Да, возможности у них есть. Так, каждый главный врач имеет полномочия материально стимулировать нужного специалиста, отправлять его на дополнительное обучение, на научно-практические конференции, чтобы он рос профессионально. Эти способы также необходимо использовать.

В начале года одной из самых острых проблем в здравоохранении было лекарственное обеспечение льготных категорий пациентов. Проблему удалось решить, но люди беспокоятся, не сложится ли аналогичная ситуация в начале следующего года?

Рафаэль Яппаров: Ситуация находится на постоянном контроле. В начале 2019-го она будет не хуже, чем сейчас. Средства на закупку лекарственных препаратов выделены. Торги идут, последние контракты будут заключены не позднее 17 декабря. Запас лекарств для льготников регионального значения имеется, причем не только на начало следу­ющего года, но и на более дальнюю перспективу: разыгрываются аукционы на поставку медикаментов на двухлетний срок.

И тем не менее люди нередко жалуются на то, что не получают положенного по закону. В чем причина?

Рафаэль Яппаров: Это, как правило, связано с тем, что закупка лекарственных препаратов осуществляется по международному непатентованному наименованию. Закупаются они только из перечня лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию и сведения о которых содержатся в государственном реестре лекарственных средств. Дженерические препараты, предоставляемые по льготным основаниям, по клинической эффективности не уступают оригинальным. Это надо разъяснять пациентам, чтобы не возникло недопонимания, почему ему выдают не тот, как ему кажется, препарат. Если все-таки есть медицинские показания, например, индивидуальная непереносимость, то по решению врачебной комиссии назначается и выписывается лекарственный препарат по торговому наименованию.

Множество жалоб, которые поступают к главе региона и в министерство здравоохранения, касается доступности первичной медицинской помощи. Трудно записаться на прием, много времени отнимает хождение по кабинетам. Ждать ли улучшения, или при нехватке кадров все останется по-прежнему?

Рафаэль Яппаров: Многое меняется уже сейчас, но, к сожалению, не так стремительно, как хотелось бы.

Чтобы пациенты имели возможность без затруднений получить медицинскую помощь, реализуется федеральный проект "Бережливая поликлиника".

Прообразы того, какой должна стать современная поликлиника, в республике есть. Там, где руководитель активный и есть желание совершенствоваться, все реализуется. К 2024 году не менее 70 процентов всех учреждений первичного звена должны внедрить систему "Бережливая поликлиника".

Мы работаем над тем, чтобы сократить сроки ожидания приема у врача. Почему это не происходит везде и сразу? Многое зависит от того, в каком здании размещается поликлиника. Если в специализированном, то есть в построенном по всем нормам и правилам, предъявляемым к медицинским учреждениям, то порядок навести несложно. Но большинство работает в приспособленных помещениях, зачастую у поликлиники несколько подразделений находятся на разных улицах. Одинаковых поликлиник нет, поэтому в каждой определяются собственные "болевые точки" и принимаются меры по их устранению.

В последнее время участились жалобы на то, что невозможно записаться на прием удаленно, а на деле врачи "просиживают" рабочее время.

Рафаэль Яппаров: Электронная запись не является обязательной для всех пациентов. Предварительно записываться нужно только тем, кто идет на плановый осмотр. Если же человек заболел, он может вызвать на дом или терапевта, или неотложную, или скорую помощь. В поликлиниках прием экстренного пациента, к примеру, с острой болью, также проводится без предварительной записи. Труднодоступность записи к узким специалистам в большей степени связана с кадровым дефицитом. Но если прием пациентов организован корректно, живой очереди у дверей кабинета не бывает.

Ключевой вопрос

Рафаэль Галиевич, есть виды медицинской помощи, которые можно получить только в современных, хорошо оборудованных клиниках. Особенно если речь идет об онкологических больных. Расскажите нашим читателям о том, когда завершится строительство нового корпуса республиканского онкологического диспансера?

Рафаэль Яппаров: Планируемая дата ввода в эксплуатацию стационара на 240 койко-мест и 450 посещений в смену - декабрь 2019 года. Работы на объекте ведутся. Построен монолитный каркас здания, возводятся кирпичные стены и перегородки, ведется монтаж оконных блоков, устройство кровли и стояков системы отопления, утепление фасада, электромонтажные работы.

Кстати



В 2018 году выпуск специалистов в Башкирском госмедуниверситете составил 1175 человек.

Цифра

1600 врачей не хватает сейчас в системе здравоохранения Башкирии.