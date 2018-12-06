Специалисты надзорного ведомства установили, что на сайтах размещена информация о способах несанкционированного вмешательства в работу приборов учета воды и электричества, которые позволяют снизить размер квартплаты.

- Вход на эти интернет-ресурсы свободный, не требующий предварительной регистрации и ввода пароля. Незаконная информация распространяется бесплатно, а срок пользования ею не ограничен, - пояснили в прокуратуре. - Распространение этой информации способствует совершению правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Прокурор Железнодорожного района Ульяновска направил в суд иск о признании этой информации запрещенной к распространению.

Как только иск будет удовлетворен, решение направят в Роскомнадзор, который заблокирует доступ к указанным сайтам. О том, что проблема хищения воды и электричества через манипуляции со счетчиками носит системный характер, говорят и коммунальщики. По оценкам руководителя ульяновской управляющей компании "Уютный дом" Любови Ивановой, со счетчиками и магнитами "химичат" хозяева примерно каждой пятой квартиры. Но только блокировка сайтов проблему не решит, - полагает она.

- Таких сайтов очень много, а информация в интернете распространяется быстрее, чем ее успевают удалять. Да и людям, имеющим базовые знания в сантехнике и электротехнике, инструкции не требуются - они и без интернета знают, как "скрутить" счетчик или заставить его считать в свою пользу, - говорит Иванова. - К решению проблемы надо подходить более системно. Например, повсеместно устанавливать специальные дистанционные счетчики, которые автоматически передают показания в ресурсоснабжающие организации и фиксируют попытки вмешательства в их работу.