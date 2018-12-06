С нового года в четырех детских поликлиниках и больницах Нижнего Новгорода начнется пилотный проект ранней диагностики ментальных отклонений у детей от 1,5 до 2,5 года. Определить в таком возрасте, что с их ребенком что-то не так, могут далеко не все родители, однако если сделать это вовремя, шансы на успешную коррекцию и адаптацию малыша к обычной жизни возрастают многократно.

Чем раньше диагностировать аутистическое расстройство и начать заниматься с ребенком, тем больше шансов на его успешную адаптацию к жизни. Фото: Depositphotos.com

Данный проект совместно реализуется минздравом Нижегородской области и Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ). В официальном приказе о его начале речь идет о диагностике расстройств аутистического спектра (РАС). Что же это за расстройства?

В нашей стране широкой публике о них известно немного, в ходу слово "аутист" в самом негативном его понимании, хотя сейчас оно является некорректным и неприемлемым. Детей с РАС часто считают чуть ли не умственно отсталыми, хотя во многих случаях это совсем не так - они бывают одарены в музыке, математике, живописи и так далее. Проблема в другом - такие малыши, если с ними не начать вовремя заниматься, в дальнейшем испытывают проблемы в социальном взаимодействии. Замыкаются в себе, не хотят заводить новых контактов, могут в буквальном смысле зацикливаться на каких-то вещах. Как следствие, в будущем они с трудом вливаются в общество, им сложно найти работу, завести семью и так далее.

Как рассказала "РГ" начальник отдела детства и родовспоможения регионального минздрава Татьяна Боровкова, регистрация детей с ментальными отклонениями, в том числе и с РАС, в Нижегородской области началась лишь с 2015 года. До этого статистика их отдельно не учитывала, они не классифицировались и не диагностировались.

- Сейчас в Нижегородской области зарегистрированы 516 детей с РАС, ежегодный прирост составляет 23-25 процентов, - отметила она. - У нас остро стоит вопрос недостаточного их выявления, таких случаев в четыре раза меньше, чем в целом по миру. Вместе с тем известно, что появление особенных детей никак не связано с национальностью, климатом, экологией, эти факторы влияния не оказывают. В 2015 году был издан приказ Минздрава РФ, определяющий стандарты оказания медицинской помощи при аутистичном расстройстве. Тем не менее методики выявления в России до сих пор не отработаны, диагноз, как правило, ставится после того, как сами родители заметили, что с ребенком что-то не так, то есть довольно поздно.

Процедура добровольная и бесплатная: родителям предложат ответить на 20 простых вопросов, а если врачей что-то насторожит, то отправят к специалистам

Чтобы исправить ситуацию, в прошлом году областной минздрав совместно с ПИМУ начал работу по внедрению пилотного проекта по ранней диагностике аутистичных расстройств.

- При их обнаружении ребенка "подхватят" педагоги и социальные работники, в том числе и из Нижегородского центра охраны психического здоровья детей и подростков, где работают психологи, психотерапевты, логопеды, дефектологи и где разработаны специальные программы по сопровождению малышей с особенностями в развитии. Мы внедряем проект в крупных поликлиниках, чтобы понять масштаб проблемы и знать, сколько нужно выделить мест в образовательных учреждениях. Планируем тиражировать этот опыт на всю Нижегородскую область, - поделилась планами Татьяна Боровкова.

На данном этапе речь идет о массовом анкетировании родителей с помощью скринингового теста M-CHAT. Как пояснила "РГ" куратор проекта, руководитель университетского центра психологии и развития детей на базе Института педиатрии ПИМУ Оксана Баландина, такая методика раннего выявления отклонений у детей уже практикуется в некоторых регионах России - Москве, Воронеже, Красноярске и Краснодарском крае. В США, где и был разработан тест, методика успешно применяется уже 40 лет и является компетенцией врачей общей практики.

- Эта процедура добровольная и бесплатная, - объяснила куратор проекта. - Родители должны ответить "да" или "нет" на 20 простых вопросов, например смотрит ли ребенок на вас, когда вы его зовете по имени, любит ли он, когда вы качаете его на коленях. Тест занимает менее пяти минут, обработка достаточно простая. Это позволяет определить настораживающие симптомы и выявить отклонения. Такая информация конфиденциальна. Тест проводят педиатры, которых мы уже обучаем. Отдельных кадров для этого не потребуется.

Как рассказала специалист, если отклонения умеренного или высокого риска выявятся, то родителей с детьми направят в Центр охраны психического расстройства детей и подростков или университетский центр Института педиатрии ПИМУ.

- Тест не ставит диагноз, а помогает выявить нарушения, - подчеркнула Оксана Баландина. - Важно не замалчивать проблему и не ждать, когда ребенок сам заговорит, после чего многое становится очевидным, а скорее направить родителей с детьми на развивающие занятия. Никаких вложений этот пилотный проект не потребует, он реализуется на добровольных началах.

Комментарии

Антон Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области:

- Вопрос о детях с психическими отклонениями и аутизмом очень серьезный. Выявлять особенности развития необходимо в самом раннем возрасте. В три года нейронные связи у ребенка уже сформированы, разрушить их невозможно. Если мы своевременно выявим эти особенности, то сможем в процессе воспитания применить такие техники, которые позволят человеку нормально социализироваться.

Психиатры говорят, что эффективные методики выявления особенностей развития у детей в раннем возрасте есть, но ими владеет ограниченное количество специалистов. Психиатрия вообще, пожалуй, одна из самых сложных медицинских наук. И в данном случае мы можем говорить, что соответствующие исследования пока находятся на фундаментальном уровне, прежде чем новые методики широко войдут в практику, пройдет какое-то время. К сожалению, здравоохранение в целом довольно инертная отрасль. От разработки лекарства до его попадания в аптеки обычно проходят годы.

Юлия Кремнева, мама слепоглухого мальчика и руководитель программы развития региональных отделений "Сообщества семей слепоглухих":

- Как специалист я понимаю необходимость исследований, но как мама боюсь. Когда ставится эксперимент, как правило, всех интересует только сухая статистика. В своей профессиональной практике мы достаточно часто сталкиваемся с ошибочными диагнозами. Например, за аутизм принимают органическое поражение нервной системы. Тут главное - зрить в корень, докопаться до истинного положения дел, не вынося поспешных решений. Причем опасна как гипердиагностика, так и недодиагностика. Например, при аутизме порой ставится диагноз "шизофрения", а кто из родителей захочет такое клеймо ребенку на всю жизнь? В свое время я сама столкнулась с проблемой постановки диагноза сыну Пете, когда его выписали из больницы, сказав: "Опасность миновала", а через месяц он ослеп.

Где пройдет эксперимент

- Детская поликлиника № 22 Нижегородского района.

- Детская поликлиника № 48 Советского района.

- Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района.

- Детская городская больница № 25 Автозаводского района.