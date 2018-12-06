В Перми под колесами локомотива погиб старшеклассник

На отрезке Горнозаводской железной дороги, между станциями "Пермь-1" и "Пермь-2" (территория города Перми), под колесами поезда погиб 17-летний житель краевой столицы.

Как пояснили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Удалось выяснить, что пострадавший скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

На данный момент следователи опрашивают работников локомотивной бригады и ищут очевидцев происшествия.