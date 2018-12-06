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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми под колесами локомотива погиб старшеклассник

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

На отрезке Горнозаводской железной дороги, между станциями "Пермь-1" и "Пермь-2" (территория города Перми), под колесами поезда погиб 17-летний житель краевой столицы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Как пояснили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Удалось выяснить, что пострадавший скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

На данный момент следователи опрашивают работников локомотивной бригады и ищут очевидцев происшествия.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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