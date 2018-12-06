В Саратовской области на пожаре погибли трехлетние братья

В Саратовской области на пожаре погибли два маленьких ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в деревянном доме в селе Тарханы Новобурасского района поступило в 11 часов 45 минут по местному времени. В доме пожарные обнаружили тела двух детей, на момент возгорания они находились там одни. Погибли мальчики трех лет.

В свою очередь в управлении СК по Саратовской области, заявили, что в связи с гибелью на пожаре детей проводится доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительным данным накануне пожара родители детей вышли во двор, чтобы покормить кроликов. Дома в этот момент остались двое их трехлетних сыновей. Через двадцать минут муж и жена заметили, что из дома вырываются клубы дыма. Родители попытались спасти детей, но не смогли их найти в доме из-за сильного задымления.