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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лимит на сказки

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7738 (275)
В Удмуртии в преддверии Нового года разгорается скандал, который может подпортить праздничное настроение жителям. Власти Шарканского района, где находится официальная "Усадьба Тол Бабая" - именно так зовут местного Деда Мороза, - пытаются запретить другим использовать имя героя национальных детских сказок.

Первое предупреждение получил музей-заповедник "Лудорвай", который разместил на своем сайте анонс новогоднего театрализованного представления, среди героев которого был и Тол Бабай. Это имя - прямой перевод Деда Мороза с русского языка на удмуртский.

Фото: depositphotos.com
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- Мы играли спектакли с Тол Бабаем уже не первый год, а тут нам позвонили из управления культуры администрации Шарканского района и попросили убрать слово с сайта и больше его не использовать. Объяснили тем, что еще несколько лет назад они получили патент на использование этого имени. Хотя Тол Бабай - это фольклорный общедоступный персонаж, разве на них распространяются патенты? Я сама с детства помню, к нам всегда приходил Тол Бабай, - рассказала заведующая просветительским сектором музея-заповедника "Лудорвай" Елена Киларева.

После звонка имя Тол Бабая с сайта музея исчезло, а удмуртскому Деду Морозу там придумали новое имя - Тол Ая. "Ая" - это древнее слово, которое использовали урало-алтайские народы, и означает оно "старец", "глава семьи", "хозяин", "мудрец".

В администрации Шарканского района пояснили - в резиденцию позвонили туристы из Ижевска и спросили: действительно ли Тол Бабай будет участвовать в новогоднем представлении другого музея?

- Патент на имя "Тол Бабай" выдан нам в 2012 году. На основании его мы имеем полное право пользоваться этим именем и не разрешать другим. Особенно тем, кто это делает в коммерческих целях, потому что мы имя продвигаем и тратим на это деньги. Если наше имя используют школы и детские сады, мы совсем не против, - пояснила начальник отдела культуры и туризма администрации Шарканского района Удмуртии Лариса Горбушина.

Комментарий

Валерий Новичков, юрист:

- Зря "Лудорвай" убрал имя с сайта. Думаю, что претензия так бы и осталась претензией, и еще не известно, какое решение вынес бы суд. Заинтересованные лица имеют право оспорить патент, потому что те, кто его регистрировал, могли не знать, что означает это имя. Допустим, кто-то запатентовал слово "чунга-чанга" - такого слова раньше не было, его придумали, поэтому это возможно, а если кто-то захочет запатентовать слова "Дед Мороз" - им откажут.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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