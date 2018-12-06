В конце ноября в Красноярске завершила работу отраслевая выставка "Нефть. Газ. Химия", прошедшая в рамках IX Сибирского энергетического форума. Это крупнейшее деловое мероприятие Западной Сибири в течение многих лет является эффективной площадкой для обсуждения важнейших проблем развития отраслей российской промышленности.

- В этом году в выставке приняло участие порядка ста компаний топливно-энергетического комплекса. Поэтому для нас очень важно, что награда Сибирского энергетического форума - золотая медаль выставки - была присуждена именно акционерному обществу "Транснефть - Западная Сибирь", - подчеркивает заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Гульнара Паркина.

Экспертное жюри форума отметило вклад предприятия в поддержание высокого уровня государственной энергетической политики и оказание качественных услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по внутренним и экспортным направлениям.

- Стратегическое значение отрасли трубопроводного транс-порта нефти и нефтепродуктов переоценить невозможно. Свое-временные поставки углеводородного сырья нашим партнерам в Западной и Восточной Сибири, Казахстане - это приоритетная задача деятельности предприятия. Мы транспортируем нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам на территории пяти западносибирских регионов, полностью соблюдая требования международного и российского законодательства, - отмечает и. о. главного инженера АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дмитрий Хрычев.

Объемы транспортировки постоянно растут. Так, только по итогам 2017 года было перекачано порядка восьмидесяти миллионов тонн нефти и четыре миллиона тонн нефтепродуктов. Для повышения качества оказываемых услуг предприятие решает задачи по обеспечению максимальной безопасности и надежности всех производственных процессов. Постоянно ведутся модернизация и реконструкция производственных объектов, внедряются инновационные технические решения, направленные на повышение энергоэффективности и экологичности.

Один из подобных проектов по реконструкции и развитию объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в регионах присутствия был продемонстрирован широкому кругу посетителей на выставочной экспозиции АО "Транснефть - Западная Сибирь". Специалисты предприятия представили макет современной железнодорожной эстакады тактового налива нефтепродуктов, которая уже в конце 2019 года будет введена в эксплуатацию на линейной производственно-диспетчерской станции "Сокур" в Новосибирской области. Ее технические параметры позволят полностью автоматизировать процессы отгрузки нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, а также обеспечат высокую степень экологичности производственных процессов.

- Строительство современных, инновационных производственных объектов - это планомерная работа по модернизации инфраструктуры предприятия. Таким образом мы решаем задачи не только по обновлению мощностей, но и трудимся на перспективу, решаем главные задачи, которые ставит перед нами страна, - добавляет Дмитрий Хрычев.

В числе этих задач - внедрение специальных энергоэффективных и природоохранных технологий. Для снижения энергетических затрат в процессе деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует полный комплекс организационных и производственных мероприятий. Для экономии потребляемой электроэнергии проводит установку магистральных насосов, электродвигателей с более высоким КПД. Для снижения потребления моторного топлива - оптимизирует маршруты перевозок, замещает выработавшие ресурсы автотранспортные средства и дорожно-строительную технику. Экономия тепловой энергии достигается путем установки систем автоматического регулирования температурного режима, применения современных теплоизолирующих покрытий.

За три дня работы выставки "Нефть. Газ. Химия" выставочную экспозицию предприятия посетили представители органов власти, промышленных предприятий России, средств массовой информации, бизнес-сообществ, студенты вузов. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Разработками по внедрению энергосберегающих технологий в процесс транспортировки нефти и обслуживания нефтепроводной инфраструктуры акционерное общество поделилось на площадке форума. За три дня работы выставки "Нефть. Газ. Химия" выставочную экспозицию предприятия посетили представители органов власти, промышленных предприятий России, средств массовой информации, бизнес-сообществ, студенты вузов.

В ходе мероприятия АО "Транснефть - Западная Сибирь" также выступило организатором тематического семинара "Производственный интеллект: охрана труда, защита, сбережение". Сотрудники предприятия рассказали о комплексном подходе к решению кадровых вопросов и вопросов производственной безопасности. Проблематика семинара анонсировала тему, которая будет определена ведущей в организациях системы "Транснефть" в следующем году. 2019 год объявлен в дочерних предприятиях компании Годом охраны труда.

На правах рекламы