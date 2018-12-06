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06.12.2018 11:35
Проект: В регионах

Бюджет-2019 Новосибирска принят в новых условиях межбюджетных отношений

Депутаты Совета депутатов города рассмотрели и приняли в первом чтении проект бюджета Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

"Бюджет Новосибирска, как и все последние годы, сохранит свою социальную направленность, то есть будет нацелен на решение в первую очередь социальных задач. Однако и развитие города также предусмотрено в главном документе города", - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Защищенные статьи расходов, которые включают в себя заработную плату работникам бюджетной сферы, уплату налоговых и коммунальных платежей, социальные выплаты гражданам, публично-нормативные обязательства, расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составят более 70 процентов бюджета, а доля самой крупной отрасли "образование" - более 55 процентов общего объема расходов бюджета.

"Особенность бюджета будущего года в том, что принимается он в кардинально иных условиях межбюджетных отношений между субъектом федерации и муниципалитетом, - отметил Анатолий Локоть. - Инициатива губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о выделении Новосибирску 10 процентов норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения - это кардинальный шаг, который мы поддерживаем. Конечно, он не решит всех проблем, но станет хорошим разрешением наших взаимоотношений. Это результат длительной работы: совещаний, расчетов. Средства - около 1,1 миллиарда - дадут возможность обеспечить выплату заработной платы учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и другим работникам бюджетной сферы с учётом повышения, прошедшего в 2018 году".

Анатолий Локоть поддержал предложения депутатов Совета депутатов города Новосибирска о выделении средств на обустройство конечных остановочных пунктов (около 10 млрд рублей в год) и приобретение новой уборочной малогабаритной техники (10 машин), об увеличении средств на реализацию наказов избирателей.

"Сессия Совета депутатов была насыщенной и плодотворной, её результатом стало принятие в первом чтении  бюджета города Новосибирска на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов", - подчеркнул мэр.

Справка

Основные параметры бюджета 2019 года: доходы - 42 млрд 960 млн рублей, расходы - 44 млрд 948 млн рублей, дефицит - 1 млрд 987 млн рублей. В плановом периоде параметры бюджета запланированы с ежегодным ростом. К 2021 году доходная часть бюджета планируется на уровне 45 млрд 925 млн рублей (плюс 3 млрд рублей к 2019 году), расходы в 2021 году приблизятся к 47 млрд рублей. На 2019 год прогноз по собственным доходам города составляет 24 млрд 200 млн рублей, на 2020 год - 25 млрд 300 млн рублей, на 2021 год - 25 млрд 400 млн рублей.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска

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