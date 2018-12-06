С января 2019 года в России пройдет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. При этом, по оценкам экспертов, от тринадцати до тридцати процентов телевизоров, имеющихся у населения, не могут принимать цифровой сигнал. Как в регионах Сибири готовятся к этим переменам, выясняли корреспонденты "РГ".

С телевизорами, выпущенными не ранее 2012 года, проблем быть не должно - переход на "цифру" произойдет автоматически. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

ТВ настроят волонтеры

В правительстве Новосибирской области рассматривают возможность оказания мер адресной поддержки граждан, проживающих в населенных пунктах, неохваченных эфирным цифровым сигналом. Руководителям муниципальных образований поручено составить списки малообеспеченных граждан. Планируется привлечь волонтеров - технических консультантов, которые помогут жителям деревень перенастроить свои телевизоры на прием "цифры" либо подключить телеприставки.

По данным департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области, в регионе построено 59 передающих станций, эфирным цифровым вещанием не охвачено более 98,5 процента населения. По словам руководителя ведомства Анатолия Дюбанова, проблемы остаются у 19 тысяч семей, проживающих в 193 населенных пунктах (из них в 58 имеется частичное покрытие цифровым сигналом).

Так, в Сузунском районе более 250 семей не имеют финансовой возможности подключиться к спутниковому телевидению. По данным главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, в 36 населенных пунктах, находящихся на территории района, отсутствует техническая возможность приема цифрового сигнала.

- Но это не значит, что жители региона останутся без телевещания. Будут разработаны специальные программы, предусматривающие особые условия по приобретению спутникового оборудования для жителей таких населенных пунктов. В основном они находятся в Северном, Кыштовском, Венгеровском районах. Также есть проблемы с приемом сигнала в Тогучинском и Маслянинском районах, в населенных пунктах, расположенных в пересеченной местности, - сообщил Анатолий Дюбанов.

Власти договорились с операторами спутникового телевидения о льготной стоимости на установку оборудования жителям населенных пунктов, в которые не достает цифровой сигнал. В среднем комплект оборудования обойдется в 4,5 тысячи рублей (с монтажом - шесть тысяч). Обладателям старых телевизоров (без встроенных цифровых тюнеров), скорее всего, потребуется телеприставка. Самая дешевая "коробочка" стоит 700-800 рублей. Кроме того, необходима спутниковая антенна. Как отмечают специалисты, с телевизорами, выпущенными позже 2012 года, проблем не должно быть - переход на "цифру" произойдет автоматически.

В шестнадцати районах Новосибирской области уже началась тестовая трансляция второго мультиплекса - РТРС-2 (включает такие каналы, как "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ"). Она продлится до 31 декабря, а с 1 января 2019 года передатчики второго мультиплекса будут переведены в штатный режим вещания.

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В томской области для перехода на "цифру" построено 35 радиотелевизионных передающих станций. Сигнал первого мультиплекса доступен для 97,1 процента населения региона, цифровые каналы второго мультиплекса - для более чем семидесяти процентов. Не охвачено цифровым эфирным телевидением 115 населенных пунктов с общей численностью населения 32 тысячи человек. При этом более шести из четырнадцати тысяч домохозяйств уже имеет подключение к спутниковому телевидению.

- Цифровой сигнал первого мультиплекса (десять общероссийских телеканалов) доступен во всех районах области, а жители городов с населением свыше ста тысяч человек - у нас это Томск - имеют доступ и ко второму мультиплексу (еще десять телеканалов), - сообщил директор областного радиотелевизионного передающего центра Владимир Юршин.

Начиная с 1 января эфирное цифровое вещание будет осуществляться в стандарте DVB-T2 со стандартом сжатия MPEG-4. Такой телесигнал можно принимать на обычную антенну, однако не все телевизоры способны его воспроизвести. Поэтому для приема цифрового вещания необходимо иметь в доме телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, MPEG-4 или цифровую телеприставку для преобразования сигнала.

Томский филиал Почты России окажет содействие в обеспечении жителей отдаленных районов спутниковым оборудованием для приема цифрового телевидения.

На крыше наведут порядок

Кроме того, в Томской области рассматривают возможность вернуться к использованию коллективных телевизионных антенн.

- Комнатные антенны в условиях плотной городской застройки могут быть неэффективны, а монтаж индивидуальных наружных антенн довольно трудоемкий процесс. А правильно спроектированная система коллективного приема телевидения обеспечивает необходимые параметры ТВ-сигнала, а также позволяет избежать нагромождения оборудования на фасадах и крышах зданий, которые портят внешний вид, - отметил Владимир Юршин.

Как отмечают специалисты, коллективная телеантенна - это такая же часть коммунальной инфраструктуры как водопровод, отопление или электроснабжение. Поэтому жильцы вправе обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявкой на монтаж антенн или, если они уже установлены, с требованием обеспечить надлежащую эксплуатацию оборудования.