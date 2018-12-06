В Алтайском крае, впервые за четыре года, отмечен всплеск инвестиционной активности. За девять месяцев 2018-го объем инвестиций в основной капитал предприятий вырос почти на 29,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Инвесторы связывают это с адаптацией к новым экономическим условиям, либерализацией кредитной политики и условий ведения предпринимательской деятельности.

В модернизацию Рубцовского молочного завода за последние два года вложили около 400 миллионов рублей. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

- Основные инвестиционные вложения, как правило, связаны с возведением новых объектов, - комментирует ситуацию руководитель предприятия - потенциального резидента ТОСЭР Новоалтайска Константин Денисенко. - Учитывая двух-трехлетний цикл строительства, пик падения инвестиций в регионе пришелся на 2016-2017 годы. Но к 2018-му бизнес уже адаптировался к новым экономическим условиям. Ведь невозможно бесконечно сокращать объемы - предприятия либо закрываются, либо осваивают новую продукцию и находят новые рынки сбыта. Отсюда и всплеск инвестиционной активности. Мы видим, как алтайские производители сегодня выходят на рынки других регионов страны, налаживают экспортные поставки.

В министерстве экономического развития региона прогнозируют, что в ближайшие три года рост продолжится. По словам главы ведомства Павла Дитятева, общий объем инвестиций в 2019-2021 годах увеличится на 4,5 процента за счет реализации крупных проектов в добывающей, перерабатывающей, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве. Эти секторы экономики привлекательны для инвесторов даже в период нестабильности.

Подтверждением тому может служить проект модернизации Рубцовского молочного завода, в которую крупная международная компания за последние два года вложила около 400 миллионов рублей. А в 2018-м немецкий агрохолдинг, активно работающий в России, выразил готовность инвестировать три миллиарда рублей в создание животноводческого комплекса в Тальменском районе. Если реализация проекта пройдет удачно, инвестор может построить в регионе несколько современных ферм. Правда, руководитель компании Штефан Дюрр опасается, что реализации этих задумок могут помешать санкции.

Региональные власти со своей стороны обещают крупным инвесторам всемерную поддержку. По словам губернатора Виктора Томенко, особенно это касается выделения земли под строительство и компенсации части налоговых платежей, зачисляемых в бюджет Алтайского края.

Не менее действенной поддержкой для потенциальных инвесторов является упрощение процедур ведения бизнеса и снижение административных барьеров. За последние три года сроки получения разрешений на строительство в Алтайском крае, по данным регионального минэкономразвития, сократились со 164 до 101 дня. Сроки подключения к инженерным сетям за последний год уменьшились со 113 до 110 дней. На долю малого и среднего бизнеса в крае сегодня приходится 23 процента общей стоимости всех выполненных государственных контрактов, тогда как еще в 2016 году этот показатель был восемь процентов.

Алтайский край пока отстает от многих других субъектов федерации по развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. В регионе действует только два бизнес-инкубатора - в Барнауле и Бийске. Но в этом году два алтайских моногорода - Заринск и Новоалтайск - получили статус территорий опережающего социально-экономического развития.

Строящийся кожевенный завод в Заринске общей стоимостью более двух миллиардов руб-лей инвестор, который уже получил статус резидента ТОСЭР, планирует ввести в эксплуатацию в январе 2019 года. А вот пуск современной фабрики по переработке лекарственного сырья в Новоалтайске затягивается. Из 1,5 миллиарда рублей, в которые оценивается стоимость проекта, компания-инвестор смогла вложить только половину и теперь ищет партнеров, чтобы завершить строительство.

До недавнего времени в ТОСЭР Новоалтайск был только один резидент - компания, построившая здесь сыроварню и вложившая 165,8 миллиона руб-лей. Но на днях стало известно, что одобрена заявка еще одного резидента, планирующего освоить производство пакетированного кофе и арахисовой пасты, вложив в проект порядка тридцати миллионов рублей. В Заринске два резидента. Кроме инвестора, строящего кожевенный завод, это действующий комбинат по выпуску фанеры, который наметил модернизацию производства с общим объемом инвестиций свыше 73 миллионов рублей. .

Компетентно

Юрий Фриц, исполнительный директор Союза предпринимателей Алтайского края:

- В основе всех программ государственной поддержки сегодня - избирательная помощь, поэтому ею могут воспользоваться немногие. На наш взгляд, более действенной помощью стало бы снижение налоговой нагрузки всем участникам наиболее перспективных для края отраслей.