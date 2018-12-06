Новогодний стол новосибирцев могут украсить блюда из сома и благородной стерляди местного производства. В регионе набирает обороты товарное и индустриальное рыбоводство.

Одним из новых и перспективных направлений рыбохозяйственной деятельности в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области считают индустриальное рыбоводство. Это когда предприниматели создают искусственные водоемы, резервуары и с помощью особых технологий очистки воды и кормления разводят в них рыбу ценных пород. Сейчас в регионе пять организаций, которые на профессиональной основе занялись этим видом деятельности. Пока объемы незначительные, исчисляются тоннами. Но тонна плотвы и тонна африканского сома - разные вещи.

- Мы еще только изучаем рынок, тяжело это дается. Нужен сбыт, важно, чтобы рестораторы о нас узнали, - отмечает владелец экспериментального рыбного хозяйства по разведению сомов Игорь Чернов.

Ему самому приходится за советом обращаться к коллегам из Подмосковья. В Новосибирской области Игорь со своими сомами - скорее экзотика. Все его рыбоводческое хозяйство помещается в гараже в частном секторе города Бердска. Здесь он установил несколько резервуаров с водой и поселил африканских сомов - неприхотливую в выращивании рыбу. Она растет быстро - за четыре месяца до полутора килограммов, а мясо сытное, вкусное, сочное. Вот только покупатель к ней не привык. Игорь Чернов знакомил с деликатесом посетителей международной выставки пищевой промышленности InterFood Siberia - 2018. Люди подходили, расспрашивали, восхищались размером рыбы, а пробовали с опаской. При этом по вкусу мясо похоже на телятину или курятину.

- Меня как-то угостили сомом. Я принес его домой и, честно признаться, не сразу сообразил, что с ним делать. А ведь я рыбак со стажем. Многие современные хозяйки не знают, как его чистить, что готовить из рыбы, - поделился личным опытом руководитель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко.

На осетровой ферме в Коченево вырастили первую тонну стерляди. Царская рыба, в отличие от сома, требует особого ухода: в бассейнах только чистая, прохладная вода, обогащенная кис-лородом, питание - шесть раз в сутки, сбалансированный корм с витаминами, никаких антибиотиков и химических добавок. До этого предприниматель Владимир Кострубов попробовал разводить телапию. Не пошла. Тогда с нуля занялся стерлядью и поставил целью заменить своим продуктом браконьерский, составить конкуренцию ближайшим предприятиям - в Кемеровской области и Красноярском крае.

- Пока наша деятельность - голый энтузиазм. Вложения окупятся не раньше, чем через три-четыре года. Налоги не с чего платить. Есть желание слить воду и идти домой. Все индустриальщики в таком положении, - заявил Владимир Кострубов на расширенном заседании Союза производителей рыбы. - Если самостоятельно развивать этот вид рыбохозяйства, то потребуется лет десять. А если совместно с государством - уже завтра можно получить результат. Мощности позволяют. Есть оригинальные проекты, их надо адаптировать для наших условий. Мы ведь не на Черном море живем. Для индустриального производства рыбы нужны энерго- и водоресурсы, рабочие.

В рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы на оказание мер господдержки рыбохозяйственным организациям в 2018 году запланировано двадцать миллионов рублей, из них семнадцать миллионов уже получено. На следующий год предполагается такая же сумма. Это уже дает результаты. По прогнозам регионального министерства природных ресурсов и экологии, по итогам 2018 года объем добычи рыбы в области увеличится на двадцать процентов по сравнению с 2017-м и составит 11,5 тысячи тонн. Этот результат, как отметил заместитель губернатора области Александр Дубовицкий, выше объемов добычи в регионе в 1980-1990 годах, когда рыбная отрасль находилась на пике развития.

Однако пока не все игроки рынка могут воспользоваться господдержкой. Участники расширенного заседания отметили, что нужно внести поправки в областное законодательство, которые позволят индустриальным производителям рассчитывать на меры поддержки.

- Сейчас появляются новые виды производства рыбы. Для индустриального, в отличие от товарного, не нужен природный водный объект, достаточно больших емкостей.

Но механизмами господдержки рыбоводов это не оговорено. Средства может получить каждый, кто арендует акваторию - реку, пруд, озеро - и занимается товарным рыбоводством. У индустриальных производителей рыб этого нет. Есть водный резервуар, который стоит на земле. Совместно с Союзом производителей рыбы мы рассматриваем возможность устранить правовую коллизию, предлагая учитывать земельный участок, на котором ведется деятельность, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области - начальник управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрий Марченко.

Не менее важно продвижение местной продукции на потребительский рынок. Пока оно идет через рестораторов и поставщиков крупных торговых сетей. Ретейл заинтересован в поставках рыбы, но ему необходимы гарантии: продукция должна быть высокого качества, а объемы - стабильными. Крупные сети принимают от ста тонн в год, поставщики с пятью-десятью тоннами им неинтересны.

Цены на рыбу пока кусаются: за килограмм пеляди надо заплатить 350-550 рублей, сома - 600-700 рублей, а стерлядь потянет на 800-1500.

- Рыба - товар дорогой, не каждый готов выложить за килограмм судака 250 рублей. Но он продается, потому что это традиционный для Сибири продукт. Есть еще один плюс: рынок не наполнен, производителям не надо толкаться локтями. Ретейл давит своими условиями, но нужно и можно учиться с ним работать, - уверен Денис Соболев, несколько лет занимавшийся поставками продуктов в крупные торговые сети.

К примеру, Константин Терещенко для знакомства потребителей со своей продукцией и ее продвижения на рынок придумал гастрономический праздник - День пеляди, который по инициативе фермера вот уже четвертый год проходит в начале ноября и собирает сотни любителей вкусной рыбы. Сейчас в аренде у предпринимателя шесть озер площадью от 24 до 201 гектара. Здесь он разводит неприхотливую и полезную пелядь, годовой объем добычи которой составляет 15 тонн. В планах - 20-25 тонн.

- Что нужно для рыбоводства? Компетентные и опытные кадры для вылова, охраны озер. Нужно вести работу с местным населением с целью предупреждения браконьерского лова. Необходимо специальное оборудование - в первую очередь холодильники. Выловить рыбу - это одно, а второе, возможно, более важное - сохранить и доставить до потребителя. У многих нервы не выдерживают: два-три года ты тратишь деньги, силы, а результата нет, май наступает - начинаешь с нуля, - утверждает Терещенко.

Тем не менее товарники демонстрируют динамичный рост. Объем вылова выращенной рыбы еще в 2010 году составлял не более 34 тонн, а в 2017-м достиг 1,6 тысячи тонн. Зарыбление водоемов производится материалом исключительно ценных видов рыб - карпа, сазана, пеляди, белого амура, толстолобика.

- Мы берем никому не нужные, пустые водоемы, где нет никакой другой рыбы, и на них работаем и зарабатываем. По нашим подсчетам, озеро площадью пятьдесят гектаров дает возможность обеспечить работой две-три семьи, которые проживают в районе. А это значит, они не встанут на биржу труда. Это плюс? Конечно, плюс, - говорит Константин Терещенко.

Справка РГ

Рыбохозяйственный комплекс Новосибирской области включает более 240 организаций, в которых работает свыше 3 200 человек. Переработкой рыбы и выпуском готовой продукции занимается около 48 организаций.

В числе основных рыбопереработчиков - группа компаний "Камшат", "Фиш мэн", "Рыбный День", "Новосибирскрыба" и "Новосибирский рыбозавод". Более пяти тысяч тонн рыбы перерабатывают и доводят до потребителя в готовом виде. Около 500 тонн рыбы из водоемов Новосибирской области поставляется в Германию, Данию, Швецию и другие страны Западной Европы.