Омский губернатор предложил поддержать регионы рискованного земледелия

В Москве состоялась встреча губернатора Омской области Александра Буркова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Стороны обсудили итоги уборочной кампании, экспорта продукции АПК, а также вопросы государственной поддержки сельхозпроизводителей.

По оценке Патрушева, Омская область обладает высоким потенциалом и является одним из крупнейших производителей зерна не только в СФО, но и в России. Регион не только полностью обеспечивает внутренние потребности населения, но и наращивает объемы поставок сельхозпродукции в другие регионы и страны, в числе которых Казахстан, Грузия, Китай, Нидерланды, Израиль.

В этом году вопреки сложным погодным условиям омичи собрали 3,35 миллиона тонн зерна, при этом добившись рекордной урожайности. Однако отдаленность от ведущих портов, высокие транспортные расходы способны оказать негативное влияние на вывоз пшеницы, выращенной сибирскими земледельцами.

Поэтому вопросы субсидирования железнодорожных перевозок экспортного продовольствия из регионов Сибири, по мнению Александра Буркова, являются весьма актуальными. И на встрече с министром он обратился к министру с просьбой продлить поддержку аграриев с начала 2019 года, чтобы омские сельхозпроизводители смогли реализовать зерно по лучшей цене.

Дмитрий Патрушев поддержал предложение губернатора, в том числе по субсидированию комбинированных грузоперевозок готовой продукции. Ярким примером являются перевозки специальным автомобильным транспортом мороженого, пользующегося высоким спросом за границей.

Александр Бурков акцентировал внимание руководства минсельхоза РФ на необходимости разработки механизма поддержки регионов, находящихся в зоне рискованного земледелия.

- В силу климатических особенностей нам приходится уделять особое внимание содержанию почв, мелиорации и иным ресурсосберегающим технологиям возделывания культур. Мы должны быть готовы к системной работе в непростом климате. Сибирские регионы нуждаются в адаптированных мерах поддержки, поскольку находятся в более сложных природных условиях, чем центральные и южные регионы России страны, - подчеркнул Александр Бурков. - Ведение гарантированной квоты на экспорт зерна, произведенного в Сибири, даст возможность планировать стабильный экспорт наравне другими территориями, сохранять необходимый объем для внутрироссийского потребления.

На встрече обсуждалась также возможность продления периода кредитования малых предприятий на время сезонных полевых работ - с 12 до 18 месяцев.

- Это позволит фермерам более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, планировать деятельность на среднесрочную перспективу, - считает Бурков.

Справка

По официальным данным, объем экспорта продовольствия и сырья в Омской области в 2018-м к прошлогоднему уровню вырос в 1,7 раза. Наращиванию объемов способствовало снижение издержек на транспортировку зерна по железной дороге, установленных для ряда регионов. В 2017-2018 годах омичи отгрузили по льготным тарифам 222,5 тысячи тонн пшеницы. В рамках исполнения майского указа президента РФ регион планирует добиться роста экспорта продукции АПК в семь раз.