На Руси издавна существовала традиция - начинать новый год без долгов. В омском водоканале ее активно поддерживают, создавая для абонентов все условия. Как успеть до конца декабря решить все проблемы? Какими сервисами воспользоваться? Как стать участником предновогодних акций? На эти и другие вопросы читателей отвечает коммерческий директор "ОмскВодоканала" Ольга Смиковская.

Ольга Смиковская: Уверена, что наши предложения найдут отклик у горожан, и многие из них встретят Новый год без долгов. Фото: Омский водоканал

Ольга Юрьевна, сегодня потребителям предлагают различные варианты оплаты услуг и передачи показаний счетчиков - это можно сделать через банковские терминалы, платежные сервисы, почту, интернет. Однако многие не утруждают себя передачей показаний приборов учета. К чему это может привести?

Ольга Смиковская: Систематическое игнорирование этой процедуры приводит не только к долгам, но и к судебным разбирательствам. Мы делаем все, чтобы облегчить потребителям расчеты, активно развивая сервисы. Сейчас существует двенадцать способов передачи показаний приборов, которыми почему-то пользуются далеко не все омичи. В результате накапливается дебиторская задолженность. И если она превышает шесть месяцев, мы вынуждены передавать дело в суд.

Следует иметь в виду, что передавать показания необходимо в любом случае, даже если вы уехали или отсутствовали по другой уважительной причине. Сделать это несложно. Надо просто зайти на сайт, в личном кабинете указать номер лицевого счета и показания приборов учета.

А чтобы избежать начислений в случае отъезда на длительное время, достаточно написать соответствующее заявление.

Еще одна типичная ситуация - при продаже или покупке жилья граждане обязаны в течение пяти дней поставить об этом в известность поставщиков ресурсов, но часто они этого не делают. В результате у бывшего собственника копятся долги, а потом начинаются судебные разбирательства. Между тем предоставить информацию о смене собственника жилья можно не только на личном приеме в офисе, но и направив документы через сайт компании. Заявление и копии документов можно отправить и почтой.

Как обстоят дела с долгами населения? Насколько цивилизованно работают управляющие компании?

Ольга Смиковская: В этом году ситуация лучше прошлогодней. Долг физических лиц на начало года составлял 456 миллионов рублей, сейчас - на 21 миллион больше. В прежние годы эта разница доходила до 70 миллионов рублей. По результатам десяти месяцев показатель оплаты за холодную воду и услуги водоотведения - 96,3 процента против 93,8 в прошлом году. Важную часть в общем сборе составляет оплата управляющих компаний за содержание общедомового имущества (ОДН) поставщику ресурса. Если год назад процент оплаты УК за ОДН равнялся 67, то теперь - 97,5. Это говорит о том, что многие управляющие компании стали работать более ответственно. А мы создаем условия для сотрудничества.

Компании, заключившие договор с "ОмскВодоканалом", имеют доступ в личный кабинет, где представлена информация по каждому дому, квартире, нежилым помещениям. Такая открытость дает возможность спокойно урегулировать отношения.

В свою очередь мы усилили претензионно-исковую работу. Если в прошлом году в отношении физических лиц было подано 19 тысяч исков, то теперь - 31 тысяча на общую сумму 140 миллионов рублей.

Далее мы передаем исполнительные листы в банки, службу судебных приставов. А теперь привлекаем еще и профессиональных взыскателей, которым передаем задолженность потребителей, накопленную за шесть и более месяцев. Они же отключают задолжавших граждан от системы водоотведения. К выбору взыскателей подходим очень внимательно. Обязательно смотрим, чтобы работа велась корректно, с соблюдением законодательства и этических норм. И эти меры уже дали эффект: население заплатило на десять миллионов рублей больше, чем мы запланировали.

Ключевой вопрос

В канун Нового года планируете какие-то бонусные мероприятия?

Ольга Смиковская: Конечно. Омичи охотно участвуют в наших акциях. Например, квест "Счастливый номер телефона" привлек внимание сотен потребителей, а приз - тысячу рублей - получили 150 горожан. Мы даже не ожидали такой активности.

15 декабря, в субботу, состоится День открытых дверей. С восьми утра до шести вечера мы будем помогать нашим потребителям разбираться со сложными вопросами, пригласим на прием тех, кто неоднократно письменно обращался в компанию, и просто ждем омичей, которые хотят вовремя оплатить квитанцию или погасить долги. Устроим беспроигрышную лотерею с приятными сюрпризами. А Дед Мороз и Снегурочка будут встречать детей и взрослых.

Всем абонентам, кто оплатит услуги до конца года, спишем пени. Жителям частного сектора, которые имеют несанкционированные подключения к нашим сетям, мы расскажем о порядке их оформления. Компания готова реструктуризировать задолженность тех, кто в этом нуждается. Уверена, что наши предложения найдут отклик у горожан, и многие из них войдут в новый год без долгов.