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06.12.2018 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП

Текст: Дмитрий Мальков

Участниками аварии в Иркутской области стали два цирковых верблюда. Перевозивший животных фургон в Усть-Илимском районе вылетел с дороги и перевернулся.

Фото: ГУ МВД Астраханской области
В Астраханской области грузовик наехал на верблюда

По информации ГУ МЧС по региону, ДТП произошло 4 декабря поздно ночью. Пятитонный грузовик двигался из Тулуна в город Железногорск-Илимский. Совершая маневр, водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете. В кузове находились два верблюда, которых везли в цирк.

В аварии выжил только один верблюд, но его придавило своим телом погибшее животное. Спасательная операция длилась восемь часов. Все осложнялось 45-градусным морозом.

- С помощью пожарных рукавов удалось оттащить погибшее животное. Затем их аккуратно пропустили под конечностями второго верблюда, подняли на ноги - таким образом он смог выбраться из покореженной будки. Его осмотрел погонщик - животное не получило каких-либо травм, - рассказали подробности операции в ГУ МЧС по области.

Найти транспорт поздно ночью не удалось, и пострадавшему верблюда пришлось добираться до ближайшего населенного пункта своим ходом. Для верности его привязали к пожарной машине, которая следовала впереди. В итоге верблюд преодолел более 20 километров. Как сообщили в МЧС, состояние животного удовлетворительное, он даже не заболел.

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