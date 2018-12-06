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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дождаться автобуса

Повлияет ли увеличение платы за проезд на качество пассажирских перевозок?
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири №7737 (274)
На следующей неделе региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрит вопрос о повышении платы за проезд в общественном транспорте. С соответствующей инициативой выступили пассажирские автотранспортные предприятия региона.
С наступлением зимних морозов и снегопадов пассажиры особенно нуждаются в том, чтобы общественный транспорт ходил регулярно. Фото: Юрий Юрьев/ РГ С наступлением зимних морозов и снегопадов пассажиры особенно нуждаются в том, чтобы общественный транспорт ходил регулярно. Фото: Юрий Юрьев/ РГ
С наступлением зимних морозов и снегопадов пассажиры особенно нуждаются в том, чтобы общественный транспорт ходил регулярно. Фото: Юрий Юрьев/ РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Затраты перевозчиков растут вместе с ценами на топливо и запчасти, а ведь нужно еще платить налоги и довести зарплату работников до МРОТ. Многие предприятия оказались на грани банкротства. Ситуация и конкретные предложения по выходу из нее уже не первый месяц обсуждают как официальные лица, так и общественность.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областной администрации, на основе результатов анализа представленных материалов запланировано повысить стоимость проезда в троллейбусе, трамвае и автобусе с обычным режимом движения по Кузбассу до 20 рублей, в экспрессе - до 21 рубля за поездку, а для пенсионеров - до 10 рублей. Кроме того, есть предложения увеличить цену проезда и провоза багажа на пригородных маршрутах на 25 процентов, на междугородних - на пять.

Пассажиры, конечно, воспринимают эти новости без особого энтузиазма, особенно в малых городах Кузбасса. На днях в редакцию "РГ" в Кемерове позвонила жительница города Топки. По ее словам, в городе резко сократилось количество автобусов на маршрутах.

- Обычно я на работу добиралась первым рейсом в шесть утра, а теперь он ходит с полседьмого и вечером заканчивает работу раньше, да и промежутки между рейсами увеличились до часа, - посетовала Татьяна. - В результате школьники мерзнут на остановках, добираются пешком или ловят такси. Говорят, что транспортникам прежний график стал невыгоден: горючее дорожает, а людей ездит мало. Но автобусы должны ходить регулярно, учитывая, что очень сложно передвигаться на своих двоих по улицам, с которых снег убирают только пос-ле жалоб в администрацию области.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Между тем Александр Позолотин, директор Топкинского государственного пассажирского автопредприятия, которое с прошлого года работает по муниципальному контракту с Юргинским АТП, заверил корреспондента "РГ", что маршрутная сеть в городе не сократилась, а, наоборот, увеличилась. Несмотря на дефицит водительских кадров и отсутствие запчастей.

- Если и возникают технические сложности, то они разрешаются в рабочем порядке, - сообщил Позолотин. - В этом году у нас прибавилось три единицы транспорта. Осенью пустили дополнительный маршрут - в деревню Опарино. На линию выводим сто процентов машин, и на некоторых маршрутах они теперь курсируют чаще, чем раньше.

В общем, остается только догадываться, почему пассажиры не могут дождаться автобусов на заснеженных улицах. Что же касается повышения тарифов (сейчас билет стоит 15 рублей), начальник АТП уверен: это поможет изменить ситуацию к лучшему. Решить кадровую проблему, обеспечить запас запчастей на складе, вовремя проводить ремонт.

- Конечно, быстрых перемен ждать не стоит, это длительный процесс, - подчеркивает Алесандр Позолотин. - По опыту прошлых лет известно: при увеличении платы за проезд обычно сразу падает пассажиропоток. Потом, конечно, он восстанавливается и стабилизируется. Но, в любом случае, просчитать жестко всю экономику и последствия повышения тарифов сейчас невозможно.

Пока область готовится к повышению транспортных тарифов, суд по требованию прокуратуры обязал администрацию Топкинского муниципального района обеспечить жителей деревни Дедюево регулярным транс-портным сообщением с соседними населенными пунктами. Автобус в деревню, впервые за все время ее существования, начал ходить в декабре 2016 года. Коммерческий маршрут действовал ровно месяц, а потом перевозчик от него отказался из-за неустойчивого пассажиропотока - и на утренний, и на вечерний рейсы набиралось не более пяти-семи человек. Это неудивительно, ведь деревня давно уже превратилась в дачный поселок, где из

В Москве определили предварительный маршрут автобусов-амфибий

180 зарегистрированных граждан постоянно проживают лишь восемьдесят. А дачники почти все добираются на личных автомобилях. Но это вовсе не значит, что "безлошадных" пенсионеров можно оставить без транспортного сообщения. Только вот когда решение суда будет выполнено - большой вопрос.

Прямая речь

Ольга Антонова,завотделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Топкинского муниципального района:

- Нужно сначала объявить конкурс среди перевозчиков, и решится ли кто-то из них работать на маршруте, пока неизвестно. Тем более что необходимо привести в порядок дорогу, ведущую в деревню. Если не асфальт проложить (его там никогда не было), то хотя бы посыпать щебнем, сделать разворотную площадку и так далее. На все требуется порядка 1,2 миллиона рублей, которых у нас нет. Видимо, будем обращаться в область. И не только по поводу дороги. В прошлом году мы просили закупить для района вместо "пазиков" автобусы поменьше - на семь-восемь мест, чтобы обеспечить заполняемость маршрутов в условиях снижения пассажиропотока. Но ответа до сих пор не получили.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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