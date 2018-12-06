Сибирскую школу превратили в Хогвартс из "Гарри Поттера"

В красноярском лицее № 6 по аналогии со сказочным Хогвартсом из книг о "Гарри Поттере" решили разделить классы на факультеты. Об этом сообщили в мэрии города.

При этом все учащиеся носят специальные значки с символом факультета. Так, у ребят из инженерно-технологического профиля значки с волком. В их форме преобладают синие оттенки, а в качестве девиза было взято изречение Gloria victoribus (Слава победителям).

Социально-экономический класс взял за основу красный цвет и значки с лисой. Их девиз - крылатая латинская фраза Sapere aude ("Дерзай знать").

Кроме того, ученики лицея участвуют в ежегодном соревновании между факультетами. Цель - набрать наибольшее количество баллов и не потерять заветные очки, например, из-за​ плохой дисциплины.

Отличников поощряют хорошими оценками, участием в олимпиадах и других мероприятиях.