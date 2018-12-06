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06.12.2018 10:46
Проект: В регионах

Воздушная кругосветка

Красноярск станет ключевой точкой международного проекта "АЛСИБ 2020"
Текст: Алексей Бондарев
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь №7738 (275)
Энтузиасты воссоздадут работу воздушного моста между Аляской и Сибирью, по которому в годы Второй мировой войны поставлялась американская авиационная техника для Советского Союза. Только на этот раз маршрут полета значительно удлинят: через Россию в Европу, а оттуда снова в США. Проект получил название "АЛСИБ 2020". Как следует из названия, состоится он через полтора года и будет приурочен к 75-летию окончания войны.
Герои Красноярской воздушной трассы не забыты - пилотам-перегонщикам посвящают книги, документальные фильмы, памятники. Фото: Красноярское краевое отделение РГО Герои Красноярской воздушной трассы не забыты - пилотам-перегонщикам посвящают книги, документальные фильмы, памятники. Фото: Красноярское краевое отделение РГО
Герои Красноярской воздушной трассы не забыты - пилотам-перегонщикам посвящают книги, документальные фильмы, памятники. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Кругосветка с пересадками

Исторический перелет запланирован на лето 2020 года. По планам он займет целых два месяца. Инициатором проекта выступил американский Фонд полетов "Браво 369", с российской стороны - ООО "Русское авиационное общество" (Русавиа). Старт произойдет в городе Грейт-Фолс штата Монтана (США). Именно здесь в годы войны была основная перевалочная база самолетов, перегонявшихся по трассе АЛСИБ. Далее перелет пройдет по территории Канады, затем штата Аляска, потом - по территории РФ, где к участникам перелета присоединятся российские летчики. После завершения российского участка перелет продолжится по территории Европы, где конечной остановкой станет Великобритания. Затем самолеты пересекут Атлантический океан, и перелет закончится там, где он начался, - в Грейт-Фолс. Весь маршрут составит свыше 25,5 тысячи километров!

Три года назад, кстати, такой перелет "Браво 369" уже совершал. Акция в 2020 году должна стать более масштабной и по числу участников, и по поддержке. Потому фонд рассчитывает на помощь Красноярска. История АЛСИБа, или Красноярской воздушной трассы (КВТ) (так она называется в официальных документах), тесно связана с нашим городом, который в годы Второй мировой был выбран в качестве конечной точки перегона самолетов в Сибирь. На тот момент только Красноярск имел для этого всю необходимую инфраструктуру - всепогодный аэродром, ангары, систему радионавигации. Самолеты по маршруту стали идти с осени 1942 года, и до конца войны через Красноярск было переправлено на фронт свыше восьми тысяч единиц воздушной техники.

И вот 27 ноября 2018 года мэрия Красноярска и "Браво 369" подписали меморандум о сотрудничестве по проекту, для этого был организован телемост между Россией и Америкой.

Связать континенты

В Красноярске четко осознают, насколько это важно - сохранять память обо всех, кто внес вклад в дело Победы. Меморандум закрепил готовность городских властей оказывать поддержку проекту "АЛСИБ 2020" по всем возможным направлениям.

- Мы чтим и очень трепетно относимся к проекту, который свяжет два континента. Этот перелет дружбы укрепит наши исторические связи и напомнит: нужно ценить прошлое ради будущего. Я благодарен всем организаторам и с американской, и с российской стороны. О легендарной миссии трассы и истории героев нужно и важно знать как можно большему числу людей, - заявил глава города Красноярска Сергей Еремин.

По словам руководителя фонда полетов "Браво 369" Джеффа Гира, это одно из самых важных соглашений между Америкой и Россией за последнее десятилетие, которое может стать основой для укрепления взаимопонимания между нашими народами.

- Мы объединены целью чтить общую историю сотрудничества и память героев. Благодарю красноярцев за дружбу, усердную работу и участие в нашем проекте. Заслуженно Красноярск стал его первым городом-партнером. Несмотря на то, что геополитический ландшафт сильно отличается от того, который был 75 лет назад, народная дипломатия и подобные проекты получают поддержку как со стороны жителей, так и со стороны руководства наших стран. Возможно, подобные примеры взаимодействия могут привести к общему улучшению дипломатических отношений, - заявил Джефф Гир.

- АЛСИБ для Красноярска - это легендарные страницы истории, которую очень ценят и уважают в крае, в России и в мире. Сохранением памяти о боевых эпизодах занимается не только старшее поколение, но и молодежь. Второй десяток лет на территории Красноярского края занимаются поиском захоронений погибших в годы войны, - считает член совета Общественной палаты Красноярска Александр Южанников.

Это нужно живым

Героев Красноярской воздушной трассы в городе никогда не забывали. На Троицком кладбище для военных летчиков есть свой собственный участок. Там захоронены многие пилоты, погибшие на сложнейшей трассе. В рамках меморандума, подписанного с "Браво 369", мэрия берет на себя ряд обязательств. В частности, проекту будет оказана широкая информационная поддержка. Как говорится в документах, "будут реализованы заключительные мероприятия по увековечиванию памяти погибших летчиков - установка четырех памятных знаков в разных районах города, оформление автобусной остановки в районе Николаевского моста в месте авиакатастрофы 1943 года экипажа Суханова Ю. В., открытие сквера с планируемым названием "Героям АЛСИБа".

А еще запланирован ряд торжественных мероприятий и презентаций, посвященных истории АЛСИБа. Интересный пункт соглашения касается того, как исторические исследования могут помочь развитию современных экономических связей. Инициаторы проекта "АЛСИБ 2020" уверены, что он способствует возрождению в нашей стране малой авиации, поскольку привлечет внимание к ее проблемам. А это, в свою очередь, создаст возможности для активизации торговли между сибирскими регионами и штатом Аляска. Следующий пункт - создание документального фильма "Кодовое слово "АЛСИБ", в котором будет участвовать муниципалитет. Его увидит широкая зарубежная аудитория - значит, и потенциальные гости Красноярска. То есть проект "АЛСИБ 2020" будет способствовать развитию туризма в крае. Разумеется, администрация Красноярска собирается приложить усилия для поиска с российской стороны спонсоров проекта. Наконец, город в преддверии 75-летия Дня Победы проведет масштабное медиасобытие, связанное с АЛСИБом. Его формат - конференция, симпозиум, форум - еще определяется. Но уже известно, что это будет мероприятие международного уровня с участием гостей из зарубежья.

Справка "РГ"

Красноярская воздушная трасса создавалась в кратчайшие сроки для перегона из США боевых и транспортных самолетов американского производства, переданных Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Помощь союзников была необходима, ведь СССР в начальный период войны испытывал острую нехватку отдельных видов вооружения и стратегических материалов. Поставка самолетов занимала особенно важное значение, ведь в начале войны значительная часть советских истребителей и бомбардировщиков была потеряна. К тому же авиазаводы пришлось эвакуировать за Урал. Изначально самолеты доставлялись по морю в разобранном виде. Но это было долго и очень рискованно (вспомним трагическую судьбу каравана PQ-17). Уже через месяц после начала войны Государственный комитет обороны СССР принял решение о создании Особой воздушной линии, которая соединила бы Советский Союз и США. Рассматривалось несколько вариантов. Принимая во внимание мнение специалистов, согласовали маршрут из Аляски через Берингов пролив, центральные районы Чукотки, Якутии и Иркутской области до Красноярска. Задача была поставлена прямо: построить трассу в кратчайшие сроки, используя все возможности. Работы шли круглосуточно: шла реконструкция аэродромов в Якутске, Красноярске и Киренске, строились новые в Уэлькале и Марково на Чукотке, в Сеймчане на Колыме, создавались запасные площадки. В некоторых населенных пунктах к строительству аэродромов привлекалось практически все трудоспособное население. Трасса была готова менее чем за год.

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