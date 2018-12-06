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06.12.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области мэра заподозрили в незаконном приобретении оружия

Текст: Никита Зайков (Омск)

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия возбуждено в отношении главы города Называевска Омской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, в доме мэра была обнаружена и изъята однозарядная винтовка.

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По предварительной информации, чиновник приобрел винтовку ТОЗ-8М калибра 5,6 мм еще в 2008 году. Все это время она не была зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия. Помимо самой винтовки, в доме было обнаружено 108 патронов различного калибра.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам проверки омского областного управления ФСБ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Справка "РГ":

Винтовка ТОЗ-8М стала выпускаться в СССР после окончания Великой Отечественной войны на базе более ранней модели 1932 года. Аббревиатура в названии расшифровывается как Тульский оружейный завод. Мелкокалиберная винтовка отличается простотой устройства и высокой надежностью. На протяжении десятилетий она использовалась для обучения стрельбе в школьных тирах и секциях ДОСААФ. Также ее применяют для охоты на мелкую дичь.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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