В Приангарье ребенок погиб от мороза, пока родители тушили школу

Тело шестилетнего ребенка обнаружили в селе Верхний Кукут Иркутской области. По предварительным данным он погиб от сильного переохлаждения, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Соседи рассказали следователям, что ребенка оставили родители под присмотром старшей сестры. В ту ночь, 5 декабря, загорелось здание начальной школы, и все взрослые бросились на тушение огня. Перед уходом родители погибшего заперли дверь дома.

- Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал представитель СК по Иркутской области.

По предварительной версии, причиной гибели ребенка стало переохлаждение.

Сейчас СК по региону, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.