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06.12.2018 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье ребенок погиб от мороза, пока родители тушили школу

Текст: Дмитрий Мальков

Тело шестилетнего ребенка обнаружили в селе Верхний Кукут Иркутской области. По предварительным данным он погиб от сильного переохлаждения, сообщили в пресс-службе регионального СК.

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Соседи рассказали следователям, что ребенка оставили родители под присмотром старшей сестры. В ту ночь, 5 декабря, загорелось здание начальной школы, и все взрослые бросились на тушение огня. Перед уходом родители погибшего заперли дверь дома.

- Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал представитель СК по Иркутской области.

По предварительной версии, причиной гибели ребенка стало переохлаждение.

Сейчас СК по региону, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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