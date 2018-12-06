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06.12.2018 08:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Некомплектный шкаф

При покупке мебели внимательно читайте, что напечатано в договоре мелким шрифтом
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Неделя - Сибирь №7738 (275)
Жительница Барнаула Светлана Кузьменко восемь месяцев жила в квартире, загроможденной коробками из-за неудачной покупки мебели. Вместо заказанного красивого шкафа-купе она получила непонятный набор досок с неподходящей к ним фурнитурой.
Покупая мебель, выясните, кто и как будет ее собирать, иначе можете получить "конструктор-головоломку". Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Покупая мебель, выясните, кто и как будет ее собирать, иначе можете получить "конструктор-головоломку". Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Покупая мебель, выясните, кто и как будет ее собирать, иначе можете получить "конструктор-головоломку". Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Нарушений нет!

- К юбилею мужа решили обновить обстановку и в одном из салонов крупной компании выбрали шкаф-купе, диван и стол-трансформер, - рассказывает Светлана Кузьменко. - Покупка большая, поэтому на шкаф и стол пришлось оформить кредит. Заказ привезли быстро, стол и диван нас вполне устроили, а вот шкаф-купе приехавший мебельщик так и не смог собрать. Он объяснил, что фурнитура не подходит к этой модели, помог сделать фото дефектов и посоветовал писать претензию поставщику. С этого и началась наша эпопея по возврату неликвида.

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Больше месяца "счастливые" обладатели набора деталей шкафа-купе вели переговоры с поставщиком, находящимся в Саратове, отправляли фотографии неподходящих деталей. Но все оказалось безрезультатно: компания наотрез отказалась заменить товар или хотя бы некомплектную фурнитуру.

- Нам заявили, что не выявили никаких конструктивных нарушений в поставленной мебели. Непонятно только, как они сделали такое заключение, если никто к нам не приходил и не осматривал шкаф, который не смог собрать даже специалист. Тогда мы поехали в салон, где покупали мебель, и написали претензию с требованием забрать некачественный товар и вернуть деньги. Через месяц получили все тот же ответ: "конструктивных нарушений нет", - вспоминает владелица неликвидного мебельного набора.

А шкаф не собирается...

Чтобы убедиться, что шкаф действительно некомплектный, Светлана вместе с мужем попробовали его собрать. Правда, для этого пришлось докупать даже шурупы - привезенные не подходили. Собрав "коробку", убедились, что направляющие для раздвижных дверей короче необходимых размеров и предназначены для двустворчатого, а не трехстворчатого шкафа. Не хватало и ручек-ограничителей, а также комплектующих механизма хода раздвижных дверей - их набор тоже был рассчитан на другую - двустворчатую модель.

- Нам ничего не оставалось делать, как обратиться в суд за защитой своих прав. Ведь мы уже несколько месяцев платили кредит с приличными процентами за товар, которым не могли пользоваться. А наша квартира была буквально завалена коробками с неликвидной мебелью, - сетует Светлана.

Требования удовлетворению не подлежат

Взяв двухнедельный отпуск, Кузьменко сама взялась за составление иска. Внимательно изучив договор о покупке мебели, она нашла массу нарушений прав потребителей. По закону в случае обнаружения в товаре недостатков потребитель вправе требовать незамедлительно и безвозмездно устранить их или возместить расходы на их исправление. А может и вообще отказаться от товара и потребовать вернуть деньги. Продавец обязан в течение семи-двадцати дней заменить некачественный товар. Максимальный срок для устранения недостатков - не больше 45 дней.

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- В моем случае поставщик мебели не только нарушил все сроки, но и прописал в договоре купли-продажи мелким шрифтом специальный пункт, по которому он в течение двенадцати месяцев осуществляет только устранение возможных недостатков, а "иные требования покупателя удовлетворению не подлежат". То есть меня с самого начала предупредили, что я не смогу отказаться от неликвидной мебели и вернуть назад свои деньги. Но это же вопиющее нарушение закона о потребителях. Конечно, моя вина в том, что я не прочла внимательно договор, но такой мелкий шрифт я не разглядела бы даже в очках. К тому же составлен этот пункт так, чтобы усыпить бдительность покупателя - "продавец берет на себя повышенные обязательства-гарантии...", - сокрушается жительница Барнаула.

Четыре месяца хождений по судебным инстанциям принесли результат. Чтобы не платить штрафы за нарушение закона о защите прав потребителей, поставщик мебели предложил покупательнице мировое соглашение, по которому вернул не только стоимость шкафа-купе, но и компенсировал расходы на его доставку, моральный ущерб, часть положенной неустойки за неисполнение своих обязательств и переплаченные проценты по кредиту.

- Мне не понятно, почему поставщик сразу не заменил некачественный товар или не вернул деньги? Ведь по мировому соглашению, которое было заключено в суде, ему пришлось выплатить почти в два раза больше, чем стоит шкаф, - удивляется Светлана Кузьменко.

Эксперты поддержат в суде

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали, что количество обращений потребителей в последнее время растет. За десять месяцев текущего года специалисты регионального ведомства провели более 5,6 тысячи консультаций по различным жалобам на некачественные товары и услуги, тогда как за тот же период 2017-го - 4,5 тысячи. Но при этом по вопросам качества мебели число обращений сократилось более чем в полтора раза - с 71 в прошлом году до 45 в этом году.

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- В основном потребители консультируются, как расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за некачественную мебель или что делать при нарушении сроков изготовления, - пояснили в управлении Роспотребнадзора. - А снижение количества жалоб на некачественную мебель связано с тем, что закон теперь обязывает предпринимателей и юридических лиц решать такие споры в досудебном порядке. Но если поставщик даже после получения претензии покупателя, как в данном случае, не захотел добровольно устранять недостатки, то потребитель может подать жалобу в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю или самостоятельно обратиться в суд. При этом в ходе судебного разбирательства специалисты Роспотребнадзора могут быть привлечены в качестве экспертов.

Комментарий

Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

- Чтобы покупка была удачной и радовала потребителя и своим внешним видом, и качеством, необходимо быть внимательными при выборе мебели. Перед покупкой желательно собрать исчерпывающую информацию о продавце и потребительских свойствах товара, а только потом подписывать договор. Ведь приобретение крупных вещей - это серьезные расходы для семейного бюджета. При покупке мебели необходимо обратить внимание на информацию, которая предоставляется в виде маркировки, внимательно прочесть инструкции по эксплуатации и сборке, в случае, если мебель поставляется в разобранном виде. Перед подписанием договоров стоит внимательно изучить предлагаемые вам условия, а при необходимости обратиться за консультацией к специалистам. Если же вы попали в сложную ситуацию, не бойтесь отстаивать свои права и обращаться в надзорные органы, а при необходимости и в суд.

Контакт

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

тел. 8 (3852) 66-54-27.

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