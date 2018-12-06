В Чечне мать с двухлетним ребенком погибли в ДТП

Крупное ДТП произошло ночью в Чеченской Республике. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, по дороге из Аргуна в Грозный в ДТП попали Mercedes-Benz и ВАЗ 21070.

За рулем иномарки находился водитель 1980 года рождения, отечественной легковушкой управлял 30-летний уроженец Гудермесского района. По данным полиции, столкновение совершил водитель Mercedes.

В "семерке" находились два пассажира - жена и двухлетняя дочка водителя. Они обе скончались по дороге в больницу. Водитель получил тяжелые травмы, он госпитализирован в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Грозного