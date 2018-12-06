В Грозном обсудили, как противостоять фейкам о Северном Кавказе

В Грозном завершился VI форум СМИ Северного Кавказа, на котором около тысячи журналистов из десятков региональных и федеральных изданий обсудили актуальные темы, связанные с их профессиональной деятельностью. Была затронута проблема фейковых новостей, говорили о том, как противостоять недостоверной информации, вредящей репутации как регионов, так и СМИ.

В этом году форум принял Грозный. В дискуссии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, а также все главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа. "Российская газета" выступила информационным партнером события.

В первый день форума один из спикеров, председатель ассоциации средств массовой информации Северо-Кавказского федерального округа Вадим Баканов, отметил, что необходимо совершенствовать законодательное регулирование медиасферы.

- На сегодняшний день в силу объективных факторов зарегистрированные СМИ проигрывают конкуренцию блогосфере, действующей вне правового поля. При этом последняя нарушает как законодательные, так и этические нормы. Как итог - засилье анонимных блогов и фейковых новостей.

Он добавил, что развитие социальных сетей позволяет каждому почувствовать себя журналистом. Это создает ситуации, когда информационное поле полнится новостями, часто далекими от действительности.

Во время центрального пленарного заседания эту идею развили и его спикеры. Так, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников напомнил, что журналист в своей работе активно влияет на процессы вокруг. По его мнению, на Северном Кавказе достаточно специалистов в сфере СМИ, поэтому следует уделять внимание тому, о чем рассказывать на страницах газеты и электронных изданий, в теле- и радиосюжетах, говорить о красоте, привлекательности и безопасности Северного Кавказа. Во многом для этого следует налаживать тесные контакты с властями регионов.

Об опасностях непроверенной, а то и вовсе заведомо ложной информации упомянул глава Чечни Рамзан Кадыров:

- Часто журналисты стараются рассказывать плохое, что бы ты ни делал хорошего. Мы республику восстановили, навели порядок. Общество по-другому смотрит на жизнь, произошла его консолидация. Но одна неосторожная фейковая новость может все перекрыть, - заявил глава Чечни.

В следующем году уже седьмой по счету форум СМИ Северного Кавказа пройдет в Дагестане. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Васильев.