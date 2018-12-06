В архангельском пресс-центре "Российской газеты" прошел деловой завтрак с участием представителей Союза "Торгово-промышленная палата Архангельской области". Его президент Василий Сидоровский и руководитель центра по внешним связям и проектной деятельности Мария Миронова рассказали о том, как помогает предпринимателям крупнейшее бизнес-объединение региона. Особый акцент гости сделали на внешнеэкономической деятельности палаты. Даже в эпоху санкций бизнесмены Поморья и дальних стран находят друг друга - надо им только помочь.

Как известно,история торговых отношений в Архангельской области уходит корнями в XVI век...

Василий Сидоровский: Да, именно в Поморье, в Холмогорах, началась торговля с другими государствами. В Петербурге прорубили окно в Европу, а у нас задолго до того открыли туда дверь. И уже тогда появились прообразы бизнес-объединений, которые в той или иной форме существовали во все времена. Так, в 1917 году временное правительство создало торгово-промышленные палаты в регионах страны. В прошлом году мы отметили 100-летие этого события. А нашей палате в сентябре этого года исполнилось 25 лет.

Чем занимается современная торгово-промышленная палата?

Василий Сидоровский: Мы оказываем услуги бизнесу, причем самому разному - от ИП до крупных акционерных обществ. К примеру, сейчас мы одновременно консультируем одно из предприятий ВПК и помогаем мезенскому предпринимателю, который перевозит жителей деревень через реки на буксирах.

В России насчитывается четыре крупных бизнес-объединения. Но только торгово-промышленная палата действует на основании специального федерального закона. В нем перечислено 28 функций по оказанию услуг бизнесу, которые государство на нас возложило. Одна из важнейших - сертификация экспортной продукции. Мы выдаем предприятиям региона сертификаты российского происхождения товара. Они подтверждают, что продукция произведена в нашей стране по юридически чистой схеме. Такая сертификация не является обязательной, но она повышает конкурентоспособность продукции и позволяет сэкономить на больших партиях за счет скидки на ввозную пошлину в страны Таможенного союза.

Эти сертификаты можно получить только у вас?

Василий Сидоровский: Да. Отмечу, что мы находимся на полной самоокупаемости, никаких бюджетных средств не получаем - только членские взносы бизнеса и плату за оказываемые услуги. При этом мы не берем деньги просто так. Бизнес всегда спрашивает: как ваша услуга поможет увеличить прибыль или сократить издержки? На это и нацелена вся линейка наших услуг. У нас есть юристы, которые занимаются довольно сложными форс-мажорными ситуациями. С этого года предлагаем индивидуальную абонентскую поддержку бизнеса.

А легко ли стать членом торгово-промышленной палаты?

Мария Миронова: Для этого надо пройти репутационную проверку. Бизнес бывает разный, а мы берем на себя ответственность за "свои" предприятия, когда знакомим их с потенциальными партнерами. Не все бизнесмены понимают, какую поддержку они хотят получить. Кому-то достаточно просто повесить членский билет на стену - для статуса. Но мы нацелены на результат, поэтому первыми в регионе перешли к индивидуальной работе с предприятиями. На первой же встрече спрашиваем потенциальных членов: что вы хотите получить? И под эту цель выстраиваем индивидуальный план.

Василий Сидоровский: Результативность индивидуальной работы особенно заметна во внешнеэкономической деятельности. Она занимает особое место среди многочисленных направлений нашей работы. Архангельская область всегда была экспортно ориентированной. Сегодня это необходимость, поскольку себестоимость нашей продукции не выдерживает конкурентной борьбы на межрегиональном рынке. Бизнес на Севере несет очень большую нагрузку: высокая стоимость электроэнергии, значительные расходы на заработную плату и так далее. Поэтому при возможности он выходит на внешние рынки.

Как будущие бизнес-партнеры из разных стран находят друг друга?

Мария Миронова: Недавний пример - к нам обратилась итальянская компания, которая занимается печками. Им требовались древесные гранулы: "Если вы нам их найдете, приедем через два дня". Мы быстро изучили рынок, подобрали компании, итальянцы провели с ними переговоры. Гости уехали довольными, скоро вернутся для подписания контрактов. Более того, мы сразу работаем на перспективу: предложили им и другие продукты глубокой переработки древесины.

В этом году вы часто принимали большие бизнес-делегации из-за рубежа: в Архангельске прошла конференция ТПП Северо-Запада России и Финляндии, недавно состоялся семинар с норвежцами по аквакультуре... С какими странами сотрудничество развивается наиболее активно?

Мария Миронова: Можно выделить два направления - традиционные и новые для нас. К первым можно отнести как раз Финляндию и Норвегию. Норвежцы активизировались после того, как МИД их страны в конце 2017 года одобрил трехлетнюю программу сотрудничества с Россией. Они обратились к нам как региональному оператору. Мы провели ряд бизнес-встреч, уже намечаются, например, контракты на поставки древесной щепы.

Большой интерес у обеих сторон вызвал семинар по аквакультуре. Норвежцы - мировые лидеры в этой сфере - готовы поделиться технологиями. Сотрудничество будет продолжаться, намечены бизнес-миссии и участие местного бизнеса в деловых форумах в Норвегии.

Сегодня Архангельская область вышла на "досанкционный" уровень экспорта

В этом году мы познакомились с новым партнером - Эстонско-Российской палатой предпринимателей. Вместе с нашими бизнесменами побывали в промышленном парке в Нарве. Сегодня некоторые российские компании выносят часть производства в Эстонию. Это позволяет маркировать продукцию как сделанную в ЕС и расширять рынок сбыта. При этом о выводе бизнеса из страны речь не идет, он остается в России.

С финнами в этом году обсуждали лесовосстановление, многоэтажное деревянное строительство, умное применение отходов леспрома и другие направления. В начале 2019 года ждем бизнес-миссию из Франции. Перспективное сотрудничество намечается с Фарерскими островами. Словом, развиваются самые разные направления.

Такое впечатление, что санкции совершенно не повлияли на международные деловые связи. Василий Юрьевич, вы как-то сказали, что они крепче, чем межгосударственные. Бизнес разных стран действительно так много связывает?

Василий Сидоровский: Судите сами - экономические отношения между Великобританией и Россией входят в десятку самых активных. А в этом году в них случился настоящий прорыв, прошло несколько крупных совместных форумов. Очень радует, что на инвестиционном форуме Russia Talk, организованном Российско-Британской палатой, была отмечена особая роль Поморья в российско-британском деловом сотрудничестве. Мне довелось напомнить его гостю принцу Майклу Кентскому, что в ту дверь в Европу, которая открылась в Архангельске, первыми вошли именно англичане. И сегодня у нас намечаются новые проекты - в частности, наша палата собирается подписать соглашение с коллегами из графства Саффолк.

Бизнес понимает, что связи рвать нельзя. Период охлаждения пройдет, и надо быть готовыми сразу начать активную работу. Сегодня мы можем говорить о том, что регион выходит на "досанкционный" уровень экспорта.

А санкции, конечно, сказываются, но не на контрактах и объемах, а на финансовых транзакциях. Банки - как зарубежные, так и российские - с подозрением относятся к валютным транзакциям и порой тормозят их. Кстати, в таких случаях также может помочь торгово-промышленная палата, у которой есть представители в разных странах мира.

О командной работе

Василий Сидоровский, президент Союза "Торгово-промышленная палата Архангельской области" :

- Наша работа строится в общем ключе развития региона. Мы действуем в единой команде с бизнесом и властью - губернатором, правительством и депутатским корпусом Архангельской области, депутатами Госдумы. Представители ТПП вошли в большинство комиссий по социально-экономическому развитию региона. Я, к примеру, являюсь сопредседателем комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области. Командная работа - это залог успеха: нас слышат, с нами советуются, наше мнение влияет на решения, которые принимает власть.

Справка "РГ"

Союз "Торгово-промышленная палата Архангельской области" насчитывает 260 предприятий-членов. До 1993 года она входила в ТПП "Северная" с центром в Мурманске, но 25 лет назад стала самостоятельной.

Основные направления деятельности палаты - поддержка внешнеэкономической деятельности (от подбора партнеров до помощи в получении виз), организация деловых мероприятий, юридические услуги, а также экспертиза, оценка и сертификация.

Кстати

Фареры - Архангельск

В Архангельск с дружественным визитом прибыл руководитель представительства Фарерских островов в России г-н Хакун Йогвансон Дьурхуус - небольшое независимое государство заинтересовано в налаживании деловых отношений с Поморьем.

Главный интерес - беломорские пиломатериалы. В программе визита: переговоры с региональной торгово-промышленной палатой, правительством области, а также посещение нескольких ведущих предприятий.