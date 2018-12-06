На мероприятиях евразийской пятерки действует правило алфавитного порядка по названиям стран. Поэтому коллег по ЕАЭС Владимир Путин приветствовал строго по алфавиту - сначала пожал руку и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, затем - президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а замыкал церемонию президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На заседании в расширенном формате к лидерам пяти государств присоединился президент Молдавии Игорь Додон на правах главы страны-наблюдателя.
На рассмотрение глав государств была вынесена программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Этот масштабный документ согласован, заявил Путин по итогам обсуждения. "По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 миллиардов долларов", - отметил он.
В конце декабря завершается год российского председательства в ЕАЭС, с нового года эстафету примет Армения. Путин коротко сказал об итогах года и обозначил приоритеты союзной работы. Так, по его словам, все готово для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС, на реализацию проектов в этой сфере заложены значительные средства в союзном бюджете-2019.
Владимир Путин также назвал перспективным сотрудничество стран пятерки в сфере предоставления космических услуг. "В том числе создания общей группировки орбитальных аппаратов и продвижения геоинформационных сервисов для рынков третьих стран", - отметил президент России. В тему оказался и подарок российского лидера главам государств ЕАЭС - панно с побывавшими на МКС флагами стран - участниц интеграционного объединения. Путин пояснил: эти флаги были доставлены на МКС на борту корабля "Прогресс". "Впервые в истории сразу пять национальных флагов вместе совершили уникальное, длившееся почти год путешествие на околоземной орбите", - заметил президент России.
Еще одна инициатива Владимира Путина лежит в русле более тесной координации денежно-кредитной политики. Он отметил, что союз идет по пути формирования общего финансового пространства, в частности в сентябре представители Центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в этой сфере. Коллегам по ЕАЭС Владимир Путин предложил "проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий". По его мнению, это укрепило бы устойчивость национальных платежных систем стран пятерки, сократив их зависимость от доллара и других иностранных валют. "Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - подчеркнул российский лидер.
Сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики предусматривает и Декларация об углублении интеграции в рамках ЕАЭС. Документ, инициированный Россией, нацеливает на активную работу по созданию единых рынков товаров и услуг, укрепление производственной и технологической кооперации. "Речь идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемерное развитие и укрепление Евразийского союза, но и продемонстрировать, что главную стратегическую задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств - членов ЕАЭС, повышения благосостояния и улучшения качества жизни наших граждан", - сказал Путин.
В целом, по его оценке, сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма динамично. Совокупный ВВП стран евразийской пятерки увеличился в первом полугодии этого года на 2%, промышленное производство в целом по ЕАЭС приросло на 3,3%, сельское хозяйство - на 2,4%. Внутрисоюзный товарооборот за это же время вырос на 12% и превысил 44 млрд долларов. В мае было подписано соглашение о маркировке товаров, реализация которого, по словам Путина, обеспечит прозрачность торговых операций, позволит лучше защитить права потребителей и гарантировать равные условия конкуренции.
Россия также предлагает рассмотреть вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры.
Премьер Армении Никол Пашинян рассказал о приоритетах предстоящего в 2019 году армянского председательства. Это цифровая повестка. "Мы убеждены, что интеграция наших стран призвана служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и реализации человеческого потенциала", - заявил Пашинян. Он добавил, что процесс евразийской интеграции будет идти более динамично, если люди увидят улучшение своей жизни.
Кстати
Вчера в Санкт-Петербурге состоялся также неформальный саммит лидеров стран СНГ. Встреча прошла в формате дружеского обеда. Это традиционное общение глав государств под занавес уходящего года, в ходе которого подводятся итоги сделанного и намечаются ориентиры дальнейшего развития. Владимир Путин приветствовал коллег по СНГ на церемонии фотографирования, сама встреча прошла в закрытом от прессы режиме.
Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого декабря в Кремле состоится торжественная церемония вручения премии Русского географического общества, в которой примет участие председатель попечительского совета РГО Владимир Путин . Глава государства вручит награду в одной из номинаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках мероприятия также пройдет награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Премия Русского географического общества - престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Учреждена в 2014 году. Вручается раз в два года.