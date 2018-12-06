Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии согласовали масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Об этом Владимир Путин заявил по итогам саммита Евразийского экономического союза, который вчера прошел в Санкт-Петербурге. Президент России предложил коллегам по ЕАЭС создать общую группировку спутников, а также повысить экономический суверенитет стран евразийской пятерки за счет создания единой инфраструктуры расчетов.

На мероприятиях евразийской пятерки действует правило алфавитного порядка по названиям стран. Поэтому коллег по ЕАЭС Владимир Путин приветствовал строго по алфавиту - сначала пожал руку и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, затем - президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а замыкал церемонию президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На заседании в расширенном формате к лидерам пяти государств присоединился президент Молдавии Игорь Додон на правах главы страны-наблюдателя.

На рассмотрение глав государств была вынесена программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Этот масштабный документ согласован, заявил Путин по итогам обсуждения. "По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 миллиардов долларов", - отметил он.

В конце декабря завершается год российского председательства в ЕАЭС, с нового года эстафету примет Армения. Путин коротко сказал об итогах года и обозначил приоритеты союзной работы. Так, по его словам, все готово для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС, на реализацию проектов в этой сфере заложены значительные средства в союзном бюджете-2019.

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично

Владимир Путин также назвал перспективным сотрудничество стран пятерки в сфере предоставления космических услуг. "В том числе создания общей группировки орбитальных аппаратов и продвижения геоинформационных сервисов для рынков третьих стран", - отметил президент России. В тему оказался и подарок российского лидера главам государств ЕАЭС - панно с побывавшими на МКС флагами стран - участниц интеграционного объединения. Путин пояснил: эти флаги были доставлены на МКС на борту корабля "Прогресс". "Впервые в истории сразу пять национальных флагов вместе совершили уникальное, длившееся почти год путешествие на околоземной орбите", - заметил президент России.

Еще одна инициатива Владимира Путина лежит в русле более тесной координации денежно-кредитной политики. Он отметил, что союз идет по пути формирования общего финансового пространства, в частности в сентябре представители Центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в этой сфере. Коллегам по ЕАЭС Владимир Путин предложил "проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий". По его мнению, это укрепило бы устойчивость национальных платежных систем стран пятерки, сократив их зависимость от доллара и других иностранных валют. "Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - подчеркнул российский лидер.

Сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики предусматривает и Декларация об углублении интеграции в рамках ЕАЭС. Документ, инициированный Россией, нацеливает на активную работу по созданию единых рынков товаров и услуг, укрепление производственной и технологической кооперации. "Речь идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемерное развитие и укрепление Евразийского союза, но и продемонстрировать, что главную стратегическую задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств - членов ЕАЭС, повышения благосостояния и улучшения качества жизни наших граждан", - сказал Путин.

В целом, по его оценке, сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма динамично. Совокупный ВВП стран евразийской пятерки увеличился в первом полугодии этого года на 2%, промышленное производство в целом по ЕАЭС приросло на 3,3%, сельское хозяйство - на 2,4%. Внутрисоюзный товарооборот за это же время вырос на 12% и превысил 44 млрд долларов. В мае было подписано соглашение о маркировке товаров, реализация которого, по словам Путина, обеспечит прозрачность торговых операций, позволит лучше защитить права потребителей и гарантировать равные условия конкуренции.

Россия также предлагает рассмотреть вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры.

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал о приоритетах предстоящего в 2019 году армянского председательства. Это цифровая повестка. "Мы убеждены, что интеграция наших стран призвана служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и реализации человеческого потенциала", - заявил Пашинян. Он добавил, что процесс евразийской интеграции будет идти более динамично, если люди увидят улучшение своей жизни.

Кстати

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся также неформальный саммит лидеров стран СНГ. Встреча прошла в формате дружеского обеда. Это традиционное общение глав государств под занавес уходящего года, в ходе которого подводятся итоги сделанного и намечаются ориентиры дальнейшего развития. Владимир Путин приветствовал коллег по СНГ на церемонии фотографирования, сама встреча прошла в закрытом от прессы режиме.

Между тем

Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Седьмого декабря в Кремле состоится торжественная церемония вручения премии Русского географического общества, в которой примет участие председатель попечительского совета РГО Владимир Путин . Глава государства вручит награду в одной из номинаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках мероприятия также пройдет награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Премия Русского географического общества - престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Учреждена в 2014 году. Вручается раз в два года.