Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм рассказал о том, как важно жить своей жизнью и не бояться ее менять.

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм: Жить только в одной стране, видеть мир в качестве туриста и заниматься обычной работой - это не по мне. Фото: Елена Бевза

Вы родились в Латинской Америке, выросли в Швеции, но говорили, что там вам скучно, и собирались вернуться в Южную Америку. Но вместо этого уехали в Латвию, Эстонию, потом познакомились с Россией. Стала ли ваша жизнь интереснее?

Генеральный консул: Я считаю свою жизнь достаточно интересной и знаю, что не мог бы жить по-другому - только в одной стране, видеть мир в качестве туриста и заниматься какой-то обычной работой. Это не по мне. Я успел много повидать, испытать и пережить трагедию, однако теперь все в порядке: у меня работа, семья - трое детей и любимая жена. Я доволен и благодарен судьбе. Но петербургский климат не мой!

Конечно, петербургский климат не совсем подходит родившемуся в Перу... Вы владеете восемью языками. А на каком думаете?

Генеральный консул: Если долго живешь в какой-то стране, то думаешь на ее языке. Люди иногда разговаривают сами с собой, оставшись наедине, и я не исключение - ловлю себя на том, что говорю в таком случае на языке того человека, с кем недавно встречался либо планирую встретиться. Проговариваю про себя ситуацию. Домашним у меня всегда был эстонский. Я вырос в эстонской семье, окончил эстонскую дипломатическую школу. Высшее образование получал в Стокгольме и в Уппсале. Двадцать два года прожил в Швеции, шведский язык, пожалуй, единственный, на котором я говорю без акцента.

Правда ли, что вашей нянькой была индианка?

Генеральный консул: Да. Мама рассказывала, что моим первым словом было "чао": няня общалась со мной по-испански, хотя ее родным был язык кетчуа. Так что первыми моими языками стали испанский и эстонский. Третьим - английский, потому что в Перу наше окружение составляли в основном американцы, эстонской общины там не было. В Уругвае, куда мы потом переехали и где я пошел в детский сад, я тоже говорил по-английски. Мой отец был лютеранским священником. Когда мы вернулись в Швецию, где в свое время познакомились мои родители, мы с сестрой стали осваивать местный язык. В Стокгольме мы ходили в эстонскую школу, она была шестилетней. Потом я пошел во французскую школу, известную своими традициями, в ней раньше учились сестры шведского короля.

Жизнь растила из вас дипломата. Вы соприкоснулись с таким количеством культур...

Генеральный консул: Еще в 1905 году получило распространение высказывание эстонского писателя Густава Суйтса: "Будучи эстонцами, станем и европейцами". Уже тогда эта цитата стала путеводной.

Как вы полагаете, цель достигнута?

Генеральный консул: Думаю, да. Многие эстонцы еще с царских времен говорили на трех "местных" языках - эстонском, немецком и русском. Уровень грамотности до революции был высоким. Чтобы участвовать в обряде конфирмации лютеранской церкви, надо было знать грамоту, читать Библию. К тому же нельзя забывать, что аграрная реформа началась здесь на 50 лет раньше, чем в других регионах Российской империи. После проведения реформы дети хуторян стали получать образование. Мой прапрадед был школьным учителем. К 1917 году было довольно много образованных, появились газеты на эстонском языке. Мой дед, родившийся в 1897 году, и его родители-хуторяне читали их. Процесс образования продолжался, эстонцы хотели стать европейцами, хотя понятие "Европа" в царские времена отличалось от современного.

Вам, по-моему, удалось больше - стать гражданином мира.

Генеральный консул: Я стремлюсь к тому. Во многом это мамина заслуга, которая, с одной стороны, делала все, чтобы мы не забыли, что мы эстонцы, где бы ни жили, с другой - не теряли навыки испанского языка. Когда мы переехали в Швецию, она нашла для нас с сестрой учительницу испанского, жену шведского политика, испанку по национальности. Каждую субботу мы занимались у нее дома, а лето проводили в испанской деревне в семье родных нашей преподавательницы, делили с ними их скромный быт. Думаю, если бы не эти ежегодные поездки, мы стали бы обычными шведами. Как и все эстонцы, живущие за границей, мы хорошо интегрировались в шведское общество.

А кем вас считали в Швеции?

Генеральный консул: Это очень интересный момент. В Швеции можно выглядеть по-разному, но если ты говоришь, как швед, без акцента, то шведом и считаешься. Недавно ездил в Стокгольм на юбилей одноклассницы - она из корейской семьи, отец был скрипачом Королевской оперы. Мы вместе учились в школе, где все говорили по-шведски. Так вот она шведка. Будь то человек из Ливана, Польши или Латинской Америки - разницы нет, - в Швеции не задумываются, кто человек по национальности, если с ним можно свободно общаться на шведском языке.

О крушении парома

В 1994 году вы были на пароме "Эстония", потерпевшем крушение. Выжили не многие. Где вы находились в момент аварии?

Генеральный консул: Моя каюта находилась под автомобильной палубой, ниже ватерлинии. Как потом стало известно, многие выжившие в катастрофе были именно оттуда, потому что сразу увидели хлынувшую воду. Это была ночь, люди спали. И я уже спал, но мне повезло - разбудил сосед, вернувшийся в каюту поздно. Раздался странный звук - скрежет, и моя полка накренилась. Сработал рефлекс - бежать наверх, на верхнюю палубу. Я выбежал из каюты не одеваясь и увидел, что коридор залит водой...

Мне было 26 лет, и главное, что я чувствовал тогда - не хочу умирать! Я ничего еще не успел сделать, я не готов! И мне просто повезло, когда я предпринимал разные шаги, и были моменты, когда мне помогали другие, а кому-то помогал я.

Был шторм. Поднявшись на палубу, я увидел вдалеке паром, и появилась надежда, что наше тонущее судно продержится до его приближения. Я открыл бокс со спасательными жилетами, но ветер уносил их. Тогда я стал направлять их по накренившейся палубе так, чтобы люди могли их получить. Когда паром уже погружался в воду, мы с одной девушкой, которая оказалась рядом, решили, что попасть на спасательный плот - наш единственный шанс. Мы успели туда. Спасли нас утром - это был паром "Изабелла". Из 989 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту потерпевшего крушение судна, выжили 137 человек.

Тогда на пароме я был очень недоволен Богом и сказал, что все происходящее несправедливо, это был как внутренний разговор... Я решил, что не стану сдаваться, буду бороться до конца. Что касается в целом моего отношения к религии и дискуссиям представителей разных конфессий, то для меня важны сам человек и его дела независимо от вероисповедания. И я считаю, Бог, если он есть, думает так же.

Кстати

У Северной столицы особые отношения с Эстонией, основанные на тесных культурных и экономических связях. В ноябре в восьмой раз прошли традиционные "Дни Таллина в Санкт-Петербурге". Этот международный проект перекликается с другим культурным событием, инициированным эстонской стороной, под названием "Тысяча эстонцев в Петербурге".

Что касается экономических связей, то примером заинтересованности в их укреплении стал проект, запущенный прибалтийскими соседями, "Электронный резидент". Суть его в создании виртуальной площадки для ведения бизнеса в Эстонии из-за рубежа. Получив в любом представительстве республики ID-карточку, можно, не выходя из дома, учредить компанию, открыть счет, нанять сотрудников, провести собрание акционеров. Проект рассчитан прежде всего на российских предпринимателей.