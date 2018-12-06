Не успел завершиться показ телесериала "Желтый глаз тигра" о янтарном беспределе 90-х годов в Калининграде, а в самом западном регионе России уже снимается новый остросюжетный фильм с участием российских звезд. На сей раз - киносериал "В клетке" для телеканала НТВ.

Съемки начались в конце сентября, киностудия "КИТ" уже отсняла половину киноленты. Работа идет в самом Калининграде, в том числе в порту, в его пригородах, в курортном Светлогорске на берегу моря, в казино игорной зоны "Янтарная". В продюсерском центре TeamFilm объяснили выбор места для съемок так: "При кинематографичном холодном изображении Калининграда, он очень подходил под нашу задачу. Потому что снимать социальную драму в Сочи, где солнце, пальмы и купальники, очень странно, дисонансно. Люди умирают, а тут пляжный отдых..."

В главных ролях снимаются Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха и Агата Муциенице. Корреспонденты "РГ" встретились с ведущими актерами на съемочной площадке.

- Калининград - замечательный город, город-загадка, этим он и интересен, - считает Павел Прилучный, который снимается в столице российской Прибалтики уже не в первый раз. - Здесь очень круто смешаны стили непонятного нуара и современности. И настроение города, как мне кажется, очень укладывается в настроение нашего проекта. Поэтому его и выбрали. Здесь много хороших интересных мест, где можно поснимать. В прошлом году мы работали здесь над несколькими проектами. В частности, "Желтый глаз тигра" для Первого канала полностью посвящен Калининграду 90-х годов. Сейчас пошла мода на Калининград, в принципе, мне кажется, это достаточно киношный город. И этот туман замечательный... Хотя он создает проблемы, из-за него самолеты могут не прилететь или не сесть, но для кинокартинки это просто потрясающе.

Павел, вы о городе говорите как о каком-то самостоятельном герое фильма...

Павел Прилучный: Конечно, в принципе, ваш город - это очень живой организм, мне тут очень нравится, снимаем здесь не первый проект. "Преступление" было, закончим "В клетке" и опять заходим еще с одним проектом - "Преступление-2".

В "Преступлении" Калининград мне показался мрачноватым.

Это спортивная драма. И главное слово здесь - драма. Мы не рассказываем только о спорте, в первую очередь показываем историю отношений в семье

Павел Прилучный: Ну, это стиль "Преступления", определенная часть задумки. "В клетке" будет не настолько мрачно, хотя у нас и не очень светлый проект. Это спортивная драма. И главное слово здесь - драма. Мы не рассказываем только о спорте, в первую очередь показываем любовные линии, историю отношений в семье - именно она взята за основу нашего проекта: что такое семья, как она разбилась и как опять воссоединяется.

В одном из интервью вы сказали, что очень любите комедии как жанр. Киносериал "В клетке", похоже, от комедийного жанра далек. Но есть ли там юмор? Смогут ли зрители посмеяться - или им предстоит только переживать за героев?

Павел Прилучный: Ну без юмора никак нельзя. Юмор будет, но в небольшом количестве. Основополагающее здесь - это драма.

Ваш персонаж довольно неоднозначный, он отсидел за реальное преступление, далеко не ангел. Он вам симпатичен?

Павел Прилучный: Естественно, я не знаю артистов, которые бы взяли себе какого-то персонажа и не любили его. Как говорили классики, нужно быть адвокатом своего героя в любом случае, каким бы он ни был.

Вы играете бойца смешанных единоборств. Сами работаете в сценах боев?

Павел Прилучный: Оба главных героя - спортсмены, отец и сын Евдокимовы. Пока отец не ушел из семьи, они тренировались в одном клубе. Только мой герой продолжил заниматься для себя, он зарабатывал этим деньги - больше ничего и не умел, кроме как бить людей. Все сцены боев я буду выполнять без дублера. И, конечно, мы готовились и готовимся до сих пор. Три раза в неделю у меня стабильно тренировки.

Киносериал "В клетке" - это ваш первый продюсерский опыт. Чего вы ждете от него?

Павел Прилучный: Я могу точно сказать, что этот проект - не зарабатывание денег. Можно заработать денег, но снизить качество. А некачественный проект делать неинтересно. Хочется, чтобы это было по максимуму клево, и не только для российского телевидения, но и для зарубежного. Чтобы люди из других стран могли посмотреть и сказать: "Вот это класс, вот это интересно". Бюджеты наши не позволяют и денег заработать, и сделать хороший проект. Планируем продвижение на зарубежный рынок. Это одна из причин, по которой я взялся за продюсирование.

Владимир, проект "В клетке" - это ваши первые съемки в Калининграде? Успели составить впечатление о городе, регионе?

Владимир Епифанцев: Для многих, кто живет в России, это место является таким таинственным: вроде и заграница, и в нашей стране находится. Но вообще впечатлений никаких и одновременно их бесконечное множество. Но это непрерывный процесс, и он не зависит от города или страны. Мир вокруг такой, какие мы есть.

Продюсеры "В клетке" отмечали, что одна из важных задач - сделать так, чтобы зрители даже не узнали в сериале Прилучного и Епифанцева, чтобы герои воспринимались без бэкграунда актеров. Как вы считаете, сложно будет справиться с этой задачей, чтобы на вашу роль не влиял ярлык типа "Епифанцев - герой боевиков и треш-мейкер"?

Владимир Епифанцев: Я не разделяю свои роли в кино на то, как я живу. Для меня это все - одна бесконечная роль. Обстоятельства меняются, и моя сущность органично трансформируется в контекст этих обстоятельств. Мы все так живем. Просто не осознаем. Так что каждая моя роль - это я и есть.

Ваш герой Алексей Евдокимов - в прошлом титулованный боец. Увидим ли в сериале бои? Они будут сниматься без дублеров? Приходилось ли брать уроки борьбы?

Владимир Епифанцев: Дублеры помогают, да. Но уроки были, есть и будут. И будут бои.

О чем кино

Действие сериала "В клетке" происходит в Москве и Калининграде. В родной город на Балтике одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Младший - Сергей по прозвищу Волчок (Павел Прилучный) вышел из тюрьмы после семилетней отсидки "за наркоту". Вернувшись домой, он не понимает, как жить дальше: мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга (Агата Муциенице) его уже и не ждала. Кажется, только младший брат Женя счастлив видеть Волчка. А еще Дилер - бывший одноклассник, который поднялся от рядового барыги до мафиози средней руки.

Евдокимов-отец - Алексей по прозвищу Док (Владимир Епифанцев), бывший чемпион по боям без правил, бежит на "малую Родину" от проблем в Москве. В столице он работал фитнес-тренером, но теперь вынужден скрываться после избиения одного из своих учеников - сына депутата. С Алексеем едет в Калининград его любовница Вера - ей Док соврал, что хочет повидать сыновей. Резкий, местами намеренно грубый, не склонный к компромиссам, он человек, который ради семьи и любимых людей готов даже на смерть.

Со встречи отца и сына начнется история о преодолении семейных травм, боли и зависимости. Им предстоит выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью.