КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией

Конституционный суд признал законным соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Соответствующий запрос главы Ингушетии был рассмотрен в приоритетном порядке, на вынесение решения у судей ушло всего 10 дней.

Напомним, соглашение об установлении границы между двумя республиками было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в октябре текущего года, после чего документ был ратифицирован обоими парламентами и вступил в силу. Однако почти сразу после этого группа депутатов ингушского Народного собрания обжаловала республиканский закон об утверждении соглашения. Конституционный суд Республики Ингушетия (КСРИ) встал на сторону несогласных, и тогда Евкуров попросил разобраться в конфликте судей КС РФ.

Изучив доводы как сторонников, так и противников заключенного соглашения, КС России пришел к выводу, что документ имеет законную силу, а КСРИ превысил свои полномочия.

Как пояснил судья-докладчик по данному делу Сергей Маврин, в споре о законности вышеуказанного соглашения не может применяться статья 102 Конституции РФ, которая относит утверждение изменения границ между субъектами РФ к ведению Совета Федерации, поскольку в данном случае имело место не изменение, а определение границ. В обозримый исторический период, в том числе после распада СССР (до 1992 года) и после принятия Конституции РФ, существовала Чечено-Ингушская Республика, которая затем разделилась.

- Формально после распада Чечено-Ингушской Республики граница между двумя новыми субъектами РФ установлена не была, то есть в данном случае мы имеем дело с феноменом первичного установления границ, - пояснил Маврин. - Отсюда следует, что те процедуры, которые установлены для изменения границ субъектов РФ, то есть учет мнения населения или вмешательство Совета Федерации, для данного случая в обязательном порядке Конституция РФ не предписывает.

Руководствуясь этим соображением, КС РФ признал и Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, и закон Республики Ингушетия "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" действующими, а следовательно, "обязательными на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений".

Что касается решения КСРИ, то, по словам Сергея Маврина, в данном случае судьи республики вышли за пределы своих полномочий, поскольку рассматривали и соглашение, и закон уже после вступления их в законную силу.

Прямая речь

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии:

- При принятии такого решения мы исходили из исторических моментов. Понимали, что это непросто, что будет определенная критика. Это решение ставит точку. Наша дальнейшая задача, несмотря на оппонентов, - развивать эту территорию. Совместные проекты на границе нужны. Мы не запрещаем работать на территориях. Граница чисто номинальная, там нет колючей проволоки. Мы договорились, что не будет и постов. Некоторое время требуется, чтобы это осознать.

Рамзан Кадыров, глава Чечни:

- Когда мы подписывали соглашение, то согласовывали его с лучшими юристами. Но есть у нас определенные люди, которые не в интересах республик, а в личных интересах предпринимали противодействие. Я желаю и чеченскому, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве и не разделяли землю. Люди, которые имеют вес на Кавказе, нас поддержали. Я приглашаю всех на приграничную территорию, пусть вкладывают, развивают ее. Поставлена точка, и провокаторы поймут. Я попрошу всех глав (муниципальных районов. - Прим. ред.) тоже убрать все посты между регионами. Те, кто хочет совершить преступления, через посты не проезжают.

Подготовил Роман Кияшко