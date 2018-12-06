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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Терра инкогнита из спального района

Новая постановка Михаила Бычкова "Человек из Подольска" - спектакль об абсурде нашей жизни
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Известный режиссер Михаил Бычков, основатель и художественный руководитель Воронежского Камерного театра, а также Международного Платоновского фестиваля искусств, недавно вошедший в Совет по культуре и искусству при президенте РФ, выпустил спектакль "Человек из Подольска" в петербургском театре "Приют комедианта".
Михаил Бычков (в центре) на репетиции спектакля "Человек из Подольска". Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта" Михаил Бычков (в центре) на репетиции спектакля "Человек из Подольска". Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Михаил Бычков (в центре) на репетиции спектакля "Человек из Подольска". Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

"В Петербурге играют точно по тексту, наиболее близко к тому, что я сочинил. Это очень крутой, просто потрясающий спектакль. Я представлял себе героев именно такими, как у Михаила Бычкова", - признался автор пьесы Дмитрий Данилов.

В Петербурге вы ставите давно: ТЮЗ, Театр им. Ленсовета, акимовская Комедия…Помним еще вашу "Нору" Ибсена в Белом театре 15-летней давности. Много лет в репертуаре "Приюта комедианта" ваша постановка "Трамвай "Желание", и "Человека из Подольска" вы поставили с той же командой.

Фото: Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
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Михаил Бычков: Да, художник тот же - Эмиль Капелюш. И актриса Марина Солопченко (Женщина - полицейский). Не по знакомству, а по таланту. Солопченко, на мой взгляд, справилась с ролью в новой постановке блестяще. Дмитрий Лысенков (главная роль - Человек из Подольска) когда-то играл Кавалерова в моем спектакле "Заговор чувств" по пьесе Олеши в Театре имени Ленсовета, и с тех пор мне очень хотелось снова что-то поставить с ним, потому что он тот редкий артист, с которым работать одно удовольствие. Сергея Власова (Первый полицейский) я видел во многих ролях МДТ - Театра Европы, я очень люблю театр Льва Додина, знаю почти все постановки этой труппы. Виталий Кононов был занят у меня в питерском ТЮЗе в спектакле "Гроза". Новым для меня стал только интересный молодой актер Женя Анисимов. Петербург богат хорошими артистами.

За современную драматургию вы практически и не брались.

Михаил Бычков: Редко. Не более десяти из ста моих постановок. Когда есть выбор, чаще всего пьеса классическая оказывается глубже, многослойнее и объемнее по возможности высказывания, чем современная. Но я сделал несколько интересных, важных для меня постановок. Когда-то это были пьесы еще молодых Евгения Гришковца, Вячеслава Дурненкова, Лаши Бугадзе. Недавно ставил со своими студентами польскую пьесу "Одноклассники" ("Наш класс") Тадеуша Слободзянека. А еще раньше я ставил Астафьева, Червинского, современные поэтические тексты.

В чем феномен пьесы "Человек из Подольска", почему она стала хитом, ее ставят сегодня по всей России, в Беларуси, Германии?

Михаил Бычков: Пьеса Дмитрия Данилова дает режиссеру возможность неоднозначного высказывания, по-своему толковать и трактовать ее. Материал яркий. Здесь все с вопросом, все несколько сложнее, интереснее, нежели "этот герой - плохой, а тот - хороший среди плохих". Ты не понимаешь, чем закончится спектакль даже за пять минут до финала. Современные пьесы бывают талантливыми, искренними, но часто они довольно однозначны. А тут есть объем, парадокс и абсурд, который мы всегда любили в театре - в пьесах Мрожека, Беккета, Ионеско. В "Человеке из Подольска" можно поговорить об абсурде нашей жизни. Это абсурд хорошего качества, и он меня трогает, не оставляет равнодушным. Театр позиционирует нашу работу как комедию. Ну что же. Зрители  много смеются, и это прекрасно. Хотя важны там, безусловно, и совсем другие эмоции.

Появится ли эта хитовая пьеса в вашем Воронежском театре?

Михаил Бычков: Может, когда-нибудь… Забавно прозвучит, но все-таки у нас больше классики.

Что же в ближайших ваших планах?

Михаил Бычков: "Женитьба Бальзаминова" Островского и "Кабала Святош" Булгакова.

Фото: Татьяна Андреева
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Мы вступили в 25-й сезон. Новых спектаклей выйдет немало. Пятый год работаем в прекрасном новом здании, задействованы две сцены. У нас есть еще и вторая труппа - танцевальная, развиваем проект "Современный танец в Воронеже". Сезон начался с премьеры "Безмолвная весна" по мотивам антиутопии Олдоса Хаксли "Обезьяна и сущность" в хореографии Константина Кейхеля (Санкт-Петербург). Молодой режиссер из Москвы Владимир Данай выпустил "Свадьбу Кречинского" по пьесам Сухово-Кобылина. Сейчас известный московский режиссер Елена Невежина делает постановку по рассказу "Афродита" к 120-летию Андрея Платонова, она будет включена в программу Платоновского фестиваля. В планах еще одна - вторая - танцевальная премьера одного из самых интересных молодых хореографов России Владимира Варнавы.

В апреле повезем две наших работы на фестиваль "Золотая маска": от танцевальной команды - спектакль "Мы" петербургского хореографа Ольги Васильевой, мою драматическую "Антигону". Идут переговоры о наших гастролях в Москве.

Восемь лет, с самого начала,  вы руководите крупнейшим в стране фестивалем искусств - Платоновским. Чем будете удивлять дальше?

Михаил Бычков: В планах - расширение фестиваля на другие регионы. Уж коли к нам в Воронеж приезжают выдающиеся режиссеры, музыканты (Плетнев, Башмет, Репин, Някрошюс, Габриадзе, Битов, Сокуров…), привозят выдающиеся произведения, постановки, почему заодно не показать лучшие работы где-то еще?

К слову

Спектакль "Антигона" - в четырех номинациях премии "Золотая маска" -2019: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссера (Михаил Бычков), лучшая работа художника по свету (Иван Виноградов), лучшая мужская роль (Креон - Камиль Тукаев).

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Спектакль "Человек из Подольска", Театр "Приют комедианта", Санкт-Петербург, 11 декабря.

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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