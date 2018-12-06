Остановиться в спа-отеле Fra Mare - значит не только отдохнуть, но и лучше узнать Эстонию. Город Хаапсалу, где разместился отель, - старейший эстонский курорт, основанный на территории древнего рыбацкого поселения вблизи средневекового Епископского замка в ста километрах от Таллина. В 1885 году здесь построили одну из первых в царские времена грязелечебниц. На этом балтийском берегу с его песчаными бухтами и островами отдыхала императорская семья, местные красоты вдохновляли на творчество Петра Чайковского и Николая Рериха.

Fra Mare тоже стоит у залива в окружении лесного массива Паралепа. Отель, построенный в 1997 году, располагает 95 уютными номерами "стандарт", а также 20 номерами повышенной комфортности superior, всего на 230 мест. Главная его составляющая - современный водный комплекс Thalasso Day Spa с бассейнами с морской водой, саунами и spa-кабинетами грязелечения, где можно отдохнуть и расслабиться, чтобы вернуться домой с позитивным настроением и окрепшим здоровьем. Морская вода, морская грязь и морской воздух - три природных источника, три целителя, которых здесь с успехом используют.

Ресторан отеля a`la carte "Бергфельдт", названный в честь основателя знаменитой в XIX веке грязелечебницы Хаапсалу, предлагает эстонскую и европейскую кухню. Маленькая уютная библиотека с мягкими диванами и специальным освещением привлекает любителей тишины и покоя. При желании можно размяться в тренажерном зале, бильярдной, побывать в lobby-баре, в салоне красоты Thalasso Ilumaailm - словом, наполнить свой день приятными и полезными занятиями, не выходя из помещения, что не всегда хочется делать в холодное время года. Fra Mare - комплекс зданий, соединенных переходами, центр здоровья и отдыха, где восстанавливаются силы и внутренняя гармония.

В хорошую погоду здесь настоящее раздолье для зимних прогулок - лыжных и пеших по сосновому лесу, где проложены трассы и тропы длиной три и пять километров. В новогоднюю ночь гостеприимный Fra Mare предлагает собраться у него компаниями, семьями и встретить праздник у елки в обстановке комфорта и уюта. По эстонской традиции принято ровно в полночь выходить на улицу с бокалами шампанского, чтобы поприветствовать наступление Нового года и поздравить друг друга.

Новогодний пакет отеля включает лучшие предложения - гости смогут отдохнуть здесь двое суток, отметив праздник в ресторане, где планируется специальная программа, посетить водный комплекс, процедуру массажа и традиционно попариться в бане.

Контакт

﻿Эстония, г. Хаапсалу, ул. Ranna tee, 2 Тел.: + 372 47 24 600, e-mail: sales@framare.ee, www.framare.ee/ru

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